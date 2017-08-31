Суд вирішив, що вимагання 10 тисяч податковою начальницею – це шахрайство, і присудив 850 грн штрафу

Києво-Святошинський районний суд визнав винною у шахрайстві та засудив до 850 гривень штрафу колишнього начальника відділу погашення заборгованостей ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Юлію Моісеєву, яку слідство звинувачувало у хабарництві. Про це йдеться у вироку суду від 15 серпня.

Прокуратура звинувачувала Моісеєву в тому, що у 2015-му вона вимагала хабар у 10 тис. грн за непередачу матеріалів, пов’язаних із податковою заборгованістю підприємця, до юридичного відділу ДПІ, який, у свою чергу, мав подати цивільний позов до суду про стягнення боргу.

Податківець свою вину не визнала. Вона стверджувала, що надавала підприємцю консультацію щодо податкової заборгованості на прохання знайомої: роз’яснила йому, які суми боргу нараховано і куди потрібно платити. Крім того, порадила йому бухгалтера. За її словами, чоловік пообіцяв їй віддячити за допомогу, але про гроші мова не йшла.

Щодо отриманих грошей, то Моісеєва заявила, що «взяла конверт машинально», тому що підприємець раніше залишав їй свої документи. Що у конверті вона не знала, «очікувала подяки від нього продуктовим набором, а не грошима». Щодо запису їх розмови, то, за її твердженням, мова йшла про сплату ПДВ.

У свою чергу підприємець розповів, що у червні 2015 року йому зателефонували з ДПІ і сказали, щоб він прийшов для вирішення питання щодо погашення податкового боргу безпосередньо до Моісеєвої. Оскільки на той час у нього не було коштів погасити борг, він запитав, чи можна відтягнути час сплати. На це, за словами підприємця, Моісеєва відповіла, що це можна зробити, але за певну плату. За його словами, спочатку вона вимагала 25 тис. грн, однак, він заплатив 15 тис. грн, бо більше не мав. Після чергової вимоги заплатити 10 тис. грн, він звернувся до СБУ.

Як доказ вини начальниці з ДПІ прокуратура надала також запис розмови між нею та підприємцем, протокол огляду Моісеєвої, в якої при затриманні були виявлені «мічені» гривні, запис того, як підприємець «передав їй конверт з 10000 грн. і та поклала його до кишені свого пальто».

Однак суд вирішив, що прокуратура не надала безсумнівних доказів того, що податківець отримала неправомірну вигоду.

Суд дійшов до висновку, що у Моісеєвої, як і у інших посадових осіб податкової як на день вчинення злочину, так і на даний час, не було можливості передати справу підприємця до суду, як вона погрожувала, через відсутність підтверджених відомостей про отримання ним податкового повідомлення про накладення штрафних санкцій.

Суд вирішив, що ці обставини підтверджуються відповіддю відділу погашення боргу Києво-Святошинської ДПІ на адвокатський запит захисника обвинуваченої, в якій сказано: передати справу до юридичного відділу неможливо, оскільки відсутні документи, які підтверджують вручення підприємцю рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення.

Суд також врахував покази свідка – працівника податкової, яка вела справу підприємця, яка заявила, що для звернення до суду у його справі не вистачало документа щодо отримання ним повідомлення про застосування фінансових санкцій. Свідок також заявила, що Моісеєва не могла вплинути на прискорення чи призупинення стягнення боргу.

Водночас суд визнав, що Моісеєва, достовірно знаючи про неможливість передачі справи до суду, заявила підприємцю, що це питання вирішується нею, а тому потребує оплати її послуг. А відтак, на думку суду, обвинувачена отримала гроші внаслідок обману підприємця, що суд вважає шахрайством.

В результаті суд перекваліфікував дії податківця з одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368) на шахрайство (ч.1 ст.190) та присудив їй штраф у 850 грн. Зазначимо, що за 368-ю статтею їй загрожувало позбавлення волі від 3 до 6 років.

Не побачив суд і підстав кваліфікувати дії податківця за ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем), оскільки склад цього злочину передбачає завдання істотної шкоди, а це шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вирок ще не набув законної сили. Він може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

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