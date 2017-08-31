«Приватівець» подолав 8 мільярдів на напівтаємному ремонті доріг Франківщини

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 28 серпня за результатами тендеру уклала три угоди з ТОВ «ПБС» про поточний середній ремонт автодоріг державного значення на загальну суму 1,10 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року відремонтують такі траси в середньому по 9-12 млн грн. за кілометр:

619,00 млн грн. – Н-10 Стрий-Мамалига окремим ділянками на відрізку км 18+330 – км 103+200 загальною довжиною 50,3 км,

– Н-10 Стрий-Мамалига окремим ділянками на відрізку км 18+330 – км 103+200 загальною довжиною 50,3 км, 393,55 млн грн. – Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль на ділянці км 0+000 – км 33+266 довжиною 33,3 км,

– Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль на ділянці км 0+000 – км 33+266 довжиною 33,3 км, 82,95 млн грн. – Т-09-09 Снятин – Косів – Старі Кути на ділянці км 41+340 – км 50+510 довжиною 9,2 км.

Кошториси і підсумкові відомості ресурсів не оприлюднили. Натомість опубліковано протокол узгоджених цін із ПДВ та доставкою, не відділеною від вартості самих будматеріалів. Тож їхня вартість невідома, що унеможливлює порівняння з іншими закупівлями, де замовники оприлюднюють окремо ціну матеріалів і ціну доставки до міста ремонту.

Згідно цих протоколів, тонна асфальтобетону щільного крупнозернистого типу А марки 1 коштує 1 853-2 002 грн., а суміші ЩМА-15 – 2 610-2 758 грн.

Кубометр піску природного рядового обійдеться у 401 грн. Нині без доставки і ПДВ ринкова ціна піску в середньому не перевищує 100 грн./куб. м.

Два великі договори передбачають забезпечення виконання зобов’язань в розмірі 0,05%, а найменший – 0,3%. Гарантійний строк в усіх випадках становить 10 років.

Сума угод на 3% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 1,13 млрд грн.

Єдиним конкурентом не вперше було ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Хачика Амірханяна, яке на одному з тендерів знизило ціну, на відміну від переможця.

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» не допустили до двох найдорожчих аукціонів через непідтверджений досвід виконання «холодного ресайклінгу».

На найменший тендер прийшли ПП «Полтавабудцентр» і ТОВ «Шляхбуд-Лім». Першу фірму відхилили за відсутність забезпечення пропозиції, а другу допустили до аукціону. Однак «Полтавабудцентр» довів через АМКУ, що «Шляхбуд-Лім» не підтвердив наявність котка та досвід «холодного ресайклінгу» і не надав відгуки, тому після повторної оцінки його теж відхилили.

Фірму «ПБС» контролює нардеп Олександр Шевченко, який обрався від «Блоку Петра Порошенка», а потім вийшов із фракції. Раніше він керував курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Курорт був у заставі «Приватбанку», який минулого грудня було націоналізовано.

Усього з 2010 року компанія отримала держпідрядів на 8,14 млрд грн.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба підозрює посадовців «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту цих самих доріг на 25,10 млн грн.

Олександр Шевченко користується підтримкою іншого нардепа від БПП – Анатолія Матвієнка. Колишній голова Вінницької облдержадміністрації є дядьком ще одного впливового нардепа від БПП Сергія Березенка, екс-голови Держуправління справами. У 2015 році Матвієнко разом із нардепами Михайлом Довбенком та Юрієм Дерев’янком зупиняв розпочатий іншим підрядником ремонт дороги Н-09 Мукачеве – Львів поблизу смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської обл. Після того Шевченко і Матвієнко демонстрували тодішньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку відремонтовану трасу Львів – Івано-Франківськ біля Галича.

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