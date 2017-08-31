Менеджер Журила за 6 мільйонів продав «Смолам» російського метанолу дорожче від цін «Укргазвидобування»

ДП «Смоли» 28 липня за результатами тендеру замовило SIA «Zodiak Plus» (Латвія) метилового спирту на 192 тис євро, або 5,81 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 500 т російського метанолу з 99,9% основної речовини та 0,05% води по 384 євро, або $463 за тонну без ПДВ. Товар будуть оплачувати протягом чотирьох місяців після поставки.

За даними джерела «Наших грошей» на митниці, у червні «Zodiak Plus» розмитнював для «Смол» такий метанол від ВАТ «Щекиноазот» (Росія) по $480 за тонну. У цей же період АТ «Амоній» (Росія) розмитнювало такий метанол від ТОВ «Менделєєвсказот» (Росія) для ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» по $312-320 за тонну.

У січні-лютому на тендерах «Укргазвидобування» технічний метанол марки А (ГОСТ 2222-95) коштував $918-928 за тонну із ПДВ.

Як повідомив російський виробник ПАТ «Метафракс» виданню «Коммерсантъ», у 2017 році світові ціни на метанол впали на 20%.

Ціна угоди на третину нижча від очікуваної вартості закупівлі в 300 тис євро.

Закупівлю провели з другої спроби, оскільки перший тендер було відмінено через відхилення всіх пропозицій. Тоді переможця з вищою на 13% ціною відхилили за сертифікат виробника «Solvadis» із вологістю 0,0133% замість необхідних 0,01%.

У повторних торгах також брали участь ТОВ «Укратом Сервіс», ТОВ «Світ Сталі» і UAB «Interchemas» (Литва), з яких останні два не знижували ціну під час аукціону.

Компанія «Zodiak Plus» заснована в 2014 році в Латвії українцем Євгенієм Бугою. Раніше він керував ТОВ «Енерджі трейд груп» – найбільшим постачальником держпідприємств, якими керує Руслан Журило, нині відсторонений очільник ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), а до того – заступник екс-директора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота.

Також за даними «Наших грошей», в 2005 році Буга працював у ТОВ «Д.І.А. Девелопмент», яке входить у девелоперську групу Давида Жванії, бізнес-партнера Миколи Мартиненка, який проходить з Журилом по одній кримінальній справі про розкрадання у СхідГЗК.

«Світ Сталі» належить Наталії Кирильчук. Директором є Олена Бойко – партнерка екс-директора СхідГЗК Сергія Дробота по ТОВ «Юридично-консалтингова компанія «Астрея». У 2014 році Дробот отримав підвищення і очолив ДК «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

У 2015 році суперник почав вигравати тендери філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Це теж почалося після того, як Руслана Журила наприкінці 2014 році призначили директором ОГХК.

Засновником «Укратом Сервісу», створеного у 2013 році, значиться Євген Кизима з Миколаївщини. Раніше його партнерами там були киянки Ольга Масляк і Марина Мацкула, а до того фірмою володів і керував Тигран Петросян із Кіровограду.

Литовська фірма «Interchemas» у березні виграла єдиний тендер нинішнього замовника щодо поставки диметиламіну на 182 тис євро. Нею керує Володимир Бобров, також відомий як директор UAB «Vektrena» – литовського підрядника «Смол».

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