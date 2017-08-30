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Луценку і заступникам генпрокурора підвищать оклад в п’ятеро

30 Серпня 2017

Міністерство соціальної політики підготувало зміни до урядової постанови щодо оплати праці працівників прокуратури, які передбачають збільшення посадових окладів генерального прокурора та його заступників в 4,8-5,2 рази.

Відповідний проект постанови подано на розгляд Кабінету Міністрів 30 серпня.

Нові посадові оклади генпрокурора та його заступників зростають до 32-37 тис грн.

Посадові оклади прокурорів та слідчих виростуть 2,8-3 рази. В експертному висновку також вказано, що розмір надбавок до окладів виросте в 13-20 разів – до 1400-3200грн.

Нові посадові оклади прокурорів

При погодженні змін Мінсоцполітики вказало, що зарплати прокурорам потрібно підвищити до рівня зарплат в інших правоохоронних органах. Для приміру міністерство вказало зарплати НАБУ, де посадовий оклад директора становить 80 тис грн., а детектива – 30 тис грн. також було зазначено, що посадовий оклад голови Нацполіції становить 40 тис грн.

В додатку до проекту постанови Мінсоцполітики оприлюднив розрахунки місячних зарплат, в том числі, керівництва ГПУ. За ними заробітня плата генпрокурора складе 166 тис грн на місяць з урахуванням премії та матеріальної допомоги. Перший заступник ген прокурора буде отримувати 139 тис грн, військовий прокурор – 142 тис грн, начальник департаменту – майже 49 тис грн.

Розрахунки місячних зарплат керівництва прокуратури

При погодженні позицій не було враховане зауваження Мінфіну, що на виконання проекту уряду потрібно буде додатково в цьому році знайти 1,6 млрд грн. При цьому, в 2017 році в бюджеті вже було збільшено видатки на 1,9 млрд грн, в тому числі в 1,6 рази збільшено виплати на оплату праці. Мінфін також зауважив, що нові надбавки до зарплати прокурорів в 3-8 разів більші від надбавок до зарплат держслужбовців.

Нагадаємо, раніше Луценко заявив, що направив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману листа з вимогою відставки міністра фінансів Олександра Данилюка через небажання останнього підвищити фінансування прокуратури.

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