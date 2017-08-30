Київрада віддасть оточенню Черновецького додаткові 86 мільйонів по «Київміськбуду»

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30 Серпня 2017

Господарський суд міста Києва частково задовольнив позов ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон»» до Київської міської ради щодо стягнення процентів за користування коштами, сплаченимим за договором купівлі-продажу 80% акцій «Київміськбуду», і вирішив стягнути з Київради додаткових 58 млн грн. Про це свідчить рішення суду від 17 серпня 2017 року.

Це вже друга виграна в судах справа «Нового регіону» щодо «Київміськбуду». Раніше суди ухвалили, що Київська міськрада мусить повернути 28,11 млн грн, як відсотки за користування чужими коштами.  Однак якщо перша справа стосувалась періоду з 25 грудня 2011 по 23 грудня 2014, то теперішній суд розглядав  період з 24 грудня 2014 по 15 червня 2017. Відтак загалом сума, яку повинен повернути столичний бюджет сягнув 200 млн грн. ( 114 – основного боргу і 86 – процентів).

Нагадаємо, у 2009 році ФК «Новий регіон» придбала 80% акцій «Київміськбуду» за 114 млн грн. У 2010-2011 роках суд визнав договір купівлі-продажу недійсним, відтак власником акцій залишилась Київська міська рада.

У березні 2015 року госпсуд Києва задовольнив позов ФК «Новий регіон» і стягнув із відповідача 114,08 млн грн. – кошти, які було сплачено Київраді за акції «Київміськбуду», а також 50,24 млн грн, як відсотки за користування зазначеною сумою.

Це рішення було частково скасоване в апеляційній інстанції (Вищим госпсудом постанова залишена без змін). Тоді суд, врахувавши заяву Київради про сплив строку позовної давності,  задовольнив вимоги ФК «Новий регіон» щодо стягнення 114,08 млн грн та процентів лише за період з 25 грудня 2011 по 23 грудня 2014 на суму 28,11 млн грн.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», ФК «Новий регіон» встигла продати 66,53%, куплених нею акцій, низці закордонних компаній. Ці закордонні фірми в судовому порядку домагалися визнання за ними права власності на акції «Київміськбуду», але їм було відмовлено. Також в кінці лютого – на початку березня 2015 року ці компанії намагалися через суд стягнути з Київради гроші, заплачені за акції. Свої вимоги вони оцінили в 316,32 млн грн. Позови задоволені не були, оскільки фірми не мали договірних відносин з Київрадою і могли позиватися з цього приводу тільки до ФК «Новий регіон».

ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» належить компанії з пропискою у Белізі  «Аспра Трейд Лімітед». Офшор пов’язують з оточенням колишнього керівника Головуправління комунальної власності Києва Анатолія Чуба та екс-зятя Леоніда Черновецького В’ячеслава Супруненка, який у 2011 році був оголошений в міжнародний розшук, і знятий з розшуку 27 травня 2014 року відповідно до листа київської прокуратури від 21 травня 2014 року.

Керівником ФК «Новий регіон» є Михайло Піроцький, якого також підозрюють у шахрайському заволодінні протягом 2007-2010 років в складі організованої групи земельними ділянками 88 осіб у межах Деснянського району міста Києва. У листопаді 2016 року Голосіївський райсуд відправив справу на додаткове розслідування.

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