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Секретар Сєвєродонецької міськради отримав кримінальну справу через незадекларований бізнес

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Прокуратура Луганщини відкрила справу проти секретаря Сєвєродонецької міської ради Ігора Буткова, який не вніс до декларації інформацію про інвестиції на понад 3 мільйона гривень.

Про це пише видання «Bihus.info», чиї юристи домоглися відкриття кримінального провадження.

Секретар Сєвєродонецької міськради Ігор Бутков та його дружина-депутатка є найбагатшими чиновниками Сєвєродонецької міськради. Згідно з указаними у деклараціях даними, готівкою на руках Ігоря та Олени Буткових понад 116 млн грн., з яких 3 млн доларів і 1,1 млн євро.

Станом на сьогодні, у деклараціях подружжя лише 2 компанії, обидві записані на Олену Буткову – ТОВ «Агрофірма «Співаківське» і ТОВ «Хімторг-комплект». Саме останньої раніше був засновником Бутков, в сума внеску чиновника в даному підприємстві склала 1,2 млн грн

Крім того, Ігор Бутков був кінцевим бенефіціарним власником ще трьох фірм, внески до яких він здійснював через вищезазначену компанію «Хімторг-комплект», а саме:

  • ТОВ «Лисичанський завод залізобетонних конструкцій» – 900 тис грн;
  • ТОВ «СЕС» – 900 тис.грн;
  • ТОВ «СП «Вторресурс» – 600 тис грн.

Оскільки відомості, вказані в декларації та держреєстрі відрізняються на понад 250 мінімальних зарплат (344,50 тис грн. у 2016 році), юристи звернулись до прокуратури Луганщини із заявою про вчинення злочину. Внаслідок чого було відкрито справу за ст. 366-1 ККУ – «Декларування недостовірної інформації».

«Наші гроші» відразу після скандального обрання секретаря Сєвєродонецької міськради в січні 2016 року повідомили, що Бутков володів 19 кампаніями, частина з яких зареєстрована в окупованому Криму.  Власне через неможливість обіймати посаду секретаря і займатись бізнесом, його було звільнено з посади розпорядженням міського голови Валентина Казакова. Але восени 2016 року Бутков рішенням суду поновився на посаді секретаря міськради.

З Ігорем Бутковим пов’язано чимало корупційних скандалів у Сєвєродонецьку. Як наприклад, раптове укладання договору на постачання теплової енергії з компанією бізнес-партнера секретаря міськради Віктора Пилипенка. Більше того, було відкрито кримінальну справу за «розпил» бюджетних коштів через фірми, пов’язані з Бутковим.

Сьогодні чиновнику загрожує відповідальність у формі штрафу, громадських робіт або позбавлення волі строком до двох років.

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