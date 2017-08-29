Порошенко підвищив до генерала клерка з ДСНС, чия родина була пов’язана зі схематозною «прокладкою» ДСНС

Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Незалежності присвоїв спеціальне звання генерал-майора служби цивільного захисту Олександру Щербаченку – директору Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій, родина якого була пов’язана із посередницькими схемами в самій ДСНС.

Як раніше повідомляла програма «Наші гроші з Денисом Бігусом», родина Щербаченка мала безпосереднє відношення до ТОВ «Дозор лтд», яке надавало посередницькі послуги з передачі сигналу про пожежну тривогу з господарського об’єкту до державних пожежних частин.

Інспектори ДСНС вимагали від власників автозаправок встановлювати автоматичні системи реагування на вогонь (АСРВ), які передають сигнал до пожежних частин. Виявилось, що приватні компанії, які встановлюють та обслуговують ці системи, переважно пов’язані з нинішніми та колишніми працівниками ДСНС та їхніми родичами.

Зокрема, одна з найбільших компаній на ринку «Дозор лтд» була пов’язана з керівником відповідного департаменту ДСНС Олександром Щербаченком. В цій фірмі була оформлена дружина чиновника – Наталія Щербаченко. Крім того, дочка Щербаченка користувалась автомобілем Range rover, номери якого раніше належали Олегу Кукало. Це співзасновник ТОВ «Дозор», ТОВ «Дозор сервіс» та ТОВ «Септик лтд», які також працюють на ринку посередництва при передачі тривожного сигналу про пожежу. Крім того, Кукало донедавна був керівником «Дозор лтд».

Після виходу сюжету «Наших грошей», депутат Київської обласної ради Іван Ступак звернувся до прем’єр-міністра України та СБУ із проханням перевірити факти тиску співробітників ДСНС України на власників автозаправних станцій.

Вже існуючі графіки, на підставі яких підрозділи ДСНС України здійснювали перевірки, комісія Київської обласної адміністрації визнала недійсними. Також комісія рекомендувала ДСНС не вимагати встановлення АСРВ на АЗС.

ДСНС з 2015 року очолює Микола Чечоткін. А до того був заступником свого попередника Зоряна Шкіряка, нині радника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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