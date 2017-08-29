Польські трамваї Кличка за два мільярди подорожчали на 5% проти минулого року

КП «Київпастранс» 16 серпня за результатами тендеру замовило компанії «Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA» (Польща) низькопідлогових трамваїв на 48,49 млн євро, або 1,45 млрд грн. без ПДВ. Загальна сума нинішнього договору з усіма податками (в тому числі 20% ПДВ), зборами і платежами становить 1,81 млрд грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 40 пасажирських самохідних трамвайних вагонів моделі Pesa Twist Fokstrot 71-414K по 1,21 млн євро, комплект запасних частин і пристосувань за 95 тис євро та комплект пристосувань для піднімання за 57 тис євро.

У 2016 році польський завод продав такі вагони Києву на 5% дешевше – по 1,15 млн євро.

Трисекційні трамваї 2017 року випуску довжиною 26 м на 60 місць матимуть автономний хід 600 м, будуть пристосовані для пасажирів з обмеженими можливостями, обладнані системою відеонагляду та інформаційною системою з двома дисплеями і мовним інформатором. Гарантійний строк складає три роки, а строк експлуатації – 15 років.

Сума угоди на 7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,95 млрд грн.

Нині єдиним конкурентом було ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» із трамваями Електрон T5B641 , яке не знижувало ціну під час аукціону, на відміну від переможця.

«Електронтранс» поскаржився в АМКУ, що польський завод «PESA» нібито не включив 5% мита у ціну поставки і подав невідповідну остаточну цінову пропозицію. Після пояснень замовника адмінколегія не задовольнила скаргу, бо тендерна документація не оскаржувалася у частині умов поставки DAP (до кордону), за якими сплата мита лягає на покупця. Крім того, вищеназваний файл був завантажений після закінчення строку подання пропозицій, а отже, не входить до складу пропозиції переможця і не може розглядатись.

ТОВ «Татра-Юг» теж поскаржилось в АМКУ, заявивши, що у тендері можна взяти участь, лише маючи виготовлений і сертифікований товар. Але згодом скаргу було відкликало.

Нагадаємо, у 2012 році влада Москви уклала договір із «PESA» та «Уралвагонзаводом» на поставку 120 вагонів для «Мосгортрансу». Із них через девальвацію рубля були поставлені лише 70 одиниць. Минулого року Київ придбав 10 таких трамваїв. Таким чином, зі 120 вагонів залишаються 40, які, на думку експертів, можуть опинитися в Києві.

Мер Києва Віталій Кличко ще у 2015 році заявив, що уклав із «PESA» меморандум на закупівлю 50 трамваїв. Згодом PR-менеджер заводу Мачей Гжесковяк підтвердив виданню «КиевВласть», що така домовленість існує. Він також повідомив, що «PESA» не буде виробляти нові вагони, давши зрозуміти, що вони вже виготовлені.

Крім того, за даними видання «КиевВласть», навантаження на одну вісь такого трамвая перевищує максимально можливе для українських рейок.

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