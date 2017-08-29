Одесити розіграли 200 мільйонів на ремонт шматка вулиці Теліги

КК «Київавтодор» 22 серпня за результатами тендеру замовив ТОВ «Автомагістраль-Південь» за капітальний ремонт вул. Олени Теліги за 199,96 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До середини 2021 року відремонтують ділянку шестисмугової вулиці від проспекту Степана Бандери до вулиці Олександра Довженка протяжністю 4 км. Таким чином, вартість капремонту становить у середньому 49,99 млн грн. за кілометр.

Влаштують проїжджу частину, заїзди, тротуари, сходи, огородження, підпірні стінки, підземні переходи, дощову каналізацію і стаціонарну насосну станцію для відкачування поверхневих вод у тунелі дорожньої розв’язки вулиць Теліги, Щусєва та Ольжича, озеленять територію та нанесуть розмітку.

За підсумковою відомістю ресурсів, найбільша сума у 38,54 млн грн. піде на асфальтобетон щільний крупнозернистий типу Б марки 1 із полімером по 1 900 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Ще 31,24 млн грн. відписали на асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 з полімером (Б-20 МКА) по 1 930 грн./т. Днями на тендері КП «ШЕУ Святошинського району» він коштував 1 773 грн./т із ПДВ та доставкою з Київської області у столицю.

У відкритих джерелах ціни асфальтобетон з полімерами починаються від 2 тис грн./т.

Колесовідбійна огорожа Vario-Guard виробництва «Volkmann & Rossbach Gmbh» (Німеччина) на 20,42 млн грн. обійдеться по 7 тис грн./м.

Крім того, 9,42 млн грн. дали на асфальтобетон типу Б 40 по 1 380 грн./т. У квітні його можна було знайти у гуртовому продажу по 1 526 грн./т.

Гарантійний строк на облицювання гранітними плитами і гранітний бортовий камінь становить 15 років, на чавунні люки та зливоприймальні решітки, опорні бетонні плити від люки, бетонні та залізобетонні бортові камені, металеве бар’єрне огородження та оцинковану направляючу пішохідну огорожу – 10 років, на покриття з асфальтобетону і плитки – 5 років, на розмітку двокомпонентним холодним пластиком – рік.

На заробітну плату піде 4,27 млн грн., тобто два відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третину відсотка – 761 тис грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 201,38 млн грн.

Єдиним конкурентом було ПП «Київшляхбуд» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова. Ніхто не знижував ціну на торгах.

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному.

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