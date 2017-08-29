Оборудку по рюкзаках Авакова «прикрили» постановою адмінсуду

Колегія суддів у складі головуючого Євгена Аблова, суддів Ігоря Смолія та Павла Григоровича відмовилися скасовувати рішення конкурсних торгів, по яких у лютому 2015 закуповувалися «рюкзаки Авакова». Також судді не захотіли визнавати протиправними дії посадових осіб МВС під час закупівлі. Про це «Нашим грошам» стало відомо з постанови Окружного адмінсуду міста Києва від 10 липня.

Судовий позов на МВС подало ТОВ «Ібіс», яке теж було учасником торгів по «рюкзаках Авакова» і їх програло. Заяву до Окружного адмінсуду товариство подало більш ніж через два роки, 8 червня 2017 року. І вже 10 липня суд цю заяву розглянув.

У справі також були залучені третіми особами решта учасників торгів у тендері: переможці ТОВ «Дніпровенд» та ФОП Плигачов і ті фірми, що закупівлю програли – «Таллегпром» та хорватська компанія «Kroko proizvodnia i razvoj».

ТОВ «Ібіс» заявило, що пропозиції «Дніпровенду» та Плигачова мають бути відхилені, тому що, зокрема, на деяких документах відсутні підписи Плигачова або його представника, а «Дніпровенд» не надало документів, що воно зареєстроване платником податку на додану вартість та стоїть на обліку у податковій і пенсійному фонді. Також у «Дніпровенду» не було документів по фінансовій звітності, протокольне рішення комітету конкурсних торгів підписувала посадова особа, яка не була членом цього комітету, а результати торгів не оприлюднили на сайті МВС протягом трьох днів з дати затвердження звіту про результати торгів.

У позові «Ібіс» послалося на акт позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності МВС за період з 01.12.2014 по 01.05.2016, складений Держфінінспекцією у червні 2016 року.

Із третіх осіб до суду ніхто не прийшов, хоча вони й були повідомлені належним чином. Тому суд на чолі з Абловим ухвалив розглядати справу «в порядку письмового провадження» – тобто, в закритому режимі, спілкуючись одне з одним листами.

10 липня суд відмовив ТОВ «Ібіс», зауваживши, що відхиляє всі посилання позивача «на виявлені ревізією окремі недоліки» під час закупівлі «рюкзаків Авакова», оскільки «останні загалом не свідчать про допущення МВС України та/або комітетом з конкурсних торгів порушень порядку оприлюднення інформації про застосування переговорної процедури закупівлі та/або порушень, які вплинули на об’єктивність визначення переможців закупівлі».

Нагадаємо, у лютому 2015 року МВС уклало договори з ТОВ «Дніпровенд» на 5 тис. рюкзаків вартістю 14,49 тис. грн та ФОП Плигачов на 1 тис. рюкзаків вартістю 2, 1 млн грн.

У червні 2015 року вийшло журналістське розслідування про те, що рюкзаки придбано через підприємства, підконтрольні міністру МВС Арсену Авакову. В мережі інтернет з’явилося відео, зняте прихованою камерою у кабінеті заммінстра МВС Сергія Чеботаря. На ньому видно, як особа, схожа на сина міністра Авакова, обіцяє поставити відомству велику партію рюкзаків, а замміністра ще до оголошення тендеру обіцяє їх закупити. Згодом з’ясувалося, що «Дніпровенд» користувалася номером телефону харків’янина Володимира Литвина, який є другом у соцмережі Фейсбук Олександра Авакова.

Кримінальне провадження по «рюкзаках Авакова» відкрито Генпрокуратурою в липні 2015 року, тодішній генпрокурор Шокін передав його за підслідністю військовій прокуратурі, а від квітня 2016 ГПУ передала справу Національному антикорупційному бюро.

Колегія у складі Євгена Аблова, Ігоря Смолія та Павла Григоровича була також на суді Романа Насірова проти фіскальної служби, в якому адвокати Насірова намагалися перекинути звинувачення керівника фіскалів на його підлеглих. Тоді Аблов та його колеги теж вирішили розглядати справу в письмовому провадженні, оскільки на суд не приїхали представники ДФС.

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