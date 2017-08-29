Новачку зі старим корінням відписали 177 мільйонів на таємне і дороге будівництво школи в Одесі

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
29 Серпня 2017
Управління капітального будівництва Одеської міської ради 18 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Магма Груп КР» будівництво школи (коригування) за 177,24 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До середини 2019 року в мікрорайоні III-4-1 житлового масиву ім. Котовського мають звести від фундаменту школу на 1 тис учнівських місць та придбати устаткування і меблі.
Таким чином, будівництво коштує в середньому 177 тис грн. за учня. Це удвічі дорожче від опосередкованої вартості будівництва шкіл, яку Мінрегіонрозвитку встановило цьогоріч на рівні 86 тис грн. за місце.
Підсумкова відомість і кошториси не оприлюднені, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.
Гарантійний строк на несучі та загороджувальні конструкції становить 100 років, на інші роботи – 3 роки.
На заробітну плату піде 8,72 млн грн., тобто п’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 3,83 млн грн.
Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 178,24 млн грн.
Єдиним конкурентом було ТОВ «Екстер’єр-Дизайн», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.
Одеська «Магма Груп КР» уперше виграла державний тендер. Засновницею є Маргарита Богомягкова, а директором – Олександр Балановський, який у 2015 році вступав до Одеської державної академії будівництва та архітектури.
Торік фірма була зареєстрована у Кривому Розі та належала Олександру Доргобузову, а до нього – Світлані Доргобузовій.
Одеситка Богомягкова прописана в одній квартирі з Людмилою Онищук і власником ПП «Інноваційні креативні технології» Сергієм Зглавуцою. Останній щонайменше до початку 2015 року володів і керував ПП «Сеал Строй», яке з липня того ж року отримало підрядів виключно нинішнього замовника на 156,45 млн грн.
Днями «Магма Груп КР» була брала участь у ремонтному тендері управління, де переміг «Сеал Строй» із ціною 8,78 млн грн. Крім того, навесні вона програла ПП «Добробуд-Град» ремонт будівлі під «Європейську мерію» за 119,56 млн грн., але згодом закупівлю відмінили через відсутність подальшої потреби і провели наново.
Місцевий «Екстер’єр-Дизайн» (раніше «Новострой Лтд») на чолі з Валерієм Возним належить Анатолію Рагуліну, співвласнику ТОВ «Готель Інвест Сервіс», ТОВ «Мета-Інвест Лтд» і ТОВ «Санна-Турс».
Також Рагулін був серед бенефіціарів нині ліквідованого ТОВ «Інвестиції Регіональних Проектів» із Юрієм Фрідбургом – власником ТОВ ВКФ «Мікромегас». Останнє будувало іншу велику школу в Одесі перед вищезгаданою фірмою «Сеал Строй».
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