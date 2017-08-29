НОВИНИ

29.08.2017

Новачку зі старим корінням відписали 177 мільйонів на таємне і дороге будівництво школи в Одесі

Одесити розіграли 200 мільйонів на ремонт шматка вулиці Теліги

Секретар Сєвєродонецької міськради отримав кримінальну справу через незадекларований бізнес

Польські трамваї Кличка за два мільярди подорожчали на 5% проти минулого року

«Харківводоканал» заправився у «Техойлу» вітчизняним паливом на 77 мільйонів

Порошенко підвищив до генерала клерка з ДСНС, чия родина була пов’язана зі схематозною «прокладкою» ДСНС

Оборудку по рюкзаках Авакова «прикрили» постановою адмінсуду

28.08.2017

«Укргазвидобування» за 99 мільйонів найняло на свердловини полтавських ремонтників (додано)

Школа на Відрадному обійдеться у 116 мільйонів

Двійник «Колор С.І.М.» виграв 130 мільйонів на розмітку доріг Львівщини

«Житомирміськгаз» за 87 мільйонів замовив рідній фірмі «журилівців» газу дешевше від «Нафтогазу»

Залізниця з 15-відсотковим підйомом розпиляла 204 мільйони на стрілочні переводи, по яким НАБУ веде справу

«Укрзалізниця» зменшує кількість робітників, пасажирські перевезення та підняти доходи керівників – проект фінплану

«Прокладці» докинули на Охматдит ще 198 мільйонів – без тендеру і подекуди по завищеним цінам

4,7 мільярда минулого тижня

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Новачку зі старим корінням відписали 177 мільйонів на таємне і дороге будівництво школи в Одесі

29 Серпня 2017

Управління капітального будівництва Одеської міської ради 18 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Магма Груп КР» будівництво школи (коригування) за 177,24 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До середини 2019 року в мікрорайоні III-4-1 житлового масиву ім. Котовського мають звести від фундаменту школу на 1 тис учнівських місць та придбати устаткування і меблі.

Таким чином, будівництво коштує в середньому 177 тис грн. за учня. Це удвічі дорожче від опосередкованої вартості будівництва шкіл, яку Мінрегіонрозвитку встановило цьогоріч на рівні 86 тис грн. за місце.

Підсумкова відомість і кошториси не оприлюднені, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на несучі та загороджувальні конструкції становить 100 років, на інші роботи – 3 роки.

На заробітну плату піде 8,72 млн грн., тобто п’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 3,83 млн грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 178,24 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Екстер’єр-Дизайн», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Одеська «Магма Груп КР» уперше виграла державний тендер. Засновницею є Маргарита Богомягкова, а директором – Олександр Балановський, який у 2015 році вступав до Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Торік фірма була зареєстрована у Кривому Розі та належала Олександру Доргобузову, а до нього – Світлані Доргобузовій.

Одеситка Богомягкова прописана в одній квартирі з Людмилою Онищук і власником ПП «Інноваційні креативні технології» Сергієм Зглавуцою. Останній щонайменше до початку 2015 року володів і керував ПП «Сеал Строй», яке з липня того ж року отримало підрядів виключно нинішнього замовника на 156,45 млн грн.

Днями «Магма Груп КР» була брала участь у ремонтному тендері управління, де переміг «Сеал Строй» із ціною 8,78 млн грн. Крім того, навесні вона програла ПП «Добробуд-Град» ремонт будівлі під «Європейську мерію» за 119,56 млн грн., але згодом закупівлю відмінили через відсутність подальшої потреби і провели наново.

Місцевий «Екстер’єр-Дизайн» (раніше «Новострой Лтд») на чолі з Валерієм Возним належить Анатолію Рагуліну, співвласнику ТОВ «Готель Інвест Сервіс», ТОВ «Мета-Інвест Лтд» і ТОВ «Санна-Турс».

Також Рагулін був серед бенефіціарів нині ліквідованого ТОВ «Інвестиції Регіональних Проектів» із Юрієм Фрідбургом – власником ТОВ ВКФ «Мікромегас». Останнє будувало іншу велику школу в Одесі перед вищезгаданою фірмою «Сеал Строй».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Ударили цифрою по корупціонерах
08 Серпня 2017

«Щотижня читаю про себе чергову маячню»
04 Серпня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

29.08.2017

Одеса Новачку зі старим корінням відписали 177 мільйонів на таємне і дороге будівництво школи в Одесі

Київ Одесити розіграли 200 мільйонів на ремонт шматка вулиці Теліги

Луганськ Секретар Сєвєродонецької міськради отримав кримінальну справу через незадекларований бізнес

Київ Польські трамваї Кличка за два мільярди подорожчали на 5% проти минулого року

Харків «Харківводоканал» заправився у «Техойлу» вітчизняним паливом на 77 мільйонів

28.08.2017

Київ Школа на Відрадному обійдеться у 116 мільйонів

Львів Двійник «Колор С.І.М.» виграв 130 мільйонів на розмітку доріг Львівщини

Житомир «Житомирміськгаз» за 87 мільйонів замовив рідній фірмі «журилівців» газу дешевше від «Нафтогазу»

Львів Суд дозволив НАБУ ще одну виїмку документів в НКРЕКП – тепер по газовій справі Дубневичів

14.08.2017

Донецьк Кредитор «Донбасенерго» подолав третину мільярда на секретному ремонті траси за 60 мільйонів

І-Франк «Приватівцю» дали 600 мільйонів на напівтаємний ремонт доріг Франківщини

Київ Генпрокуратура по угоді залишила на волі менеджерів, які допомогли Войцехівському виманити гроші за квартири «Перлини Троєщини»

Чернігів Чернігів замовив тролейбусів на 20 мільйонів майже за торішньою ціною

11.08.2017

Київ Ліцей на Осокорках від «прокладки» подорожчав удвічі до 126 мільйонів, кошторис приховали

Дніпро Підлеглі Філатова купили у прибиральниці три ліхтарі з роутерами по мільйону

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ