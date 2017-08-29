Новачку зі старим корінням відписали 177 мільйонів на таємне і дороге будівництво школи в Одесі

Управління капітального будівництва Одеської міської ради 18 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Магма Груп КР» будівництво школи (коригування) за 177,24 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До середини 2019 року в мікрорайоні III-4-1 житлового масиву ім. Котовського мають звести від фундаменту школу на 1 тис учнівських місць та придбати устаткування і меблі.

Таким чином, будівництво коштує в середньому 177 тис грн. за учня. Це удвічі дорожче від опосередкованої вартості будівництва шкіл, яку Мінрегіонрозвитку встановило цьогоріч на рівні 86 тис грн. за місце.

Підсумкова відомість і кошториси не оприлюднені, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на несучі та загороджувальні конструкції становить 100 років, на інші роботи – 3 роки.

На заробітну плату піде 8,72 млн грн., тобто п’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 3,83 млн грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 178,24 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Екстер’єр-Дизайн», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Одеська «Магма Груп КР» уперше виграла державний тендер. Засновницею є Маргарита Богомягкова, а директором – Олександр Балановський, який у 2015 році вступав до Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Торік фірма була зареєстрована у Кривому Розі та належала Олександру Доргобузову, а до нього – Світлані Доргобузовій.

Одеситка Богомягкова прописана в одній квартирі з Людмилою Онищук і власником ПП «Інноваційні креативні технології» Сергієм Зглавуцою. Останній щонайменше до початку 2015 року володів і керував ПП «Сеал Строй», яке з липня того ж року отримало підрядів виключно нинішнього замовника на 156,45 млн грн.

Днями «Магма Груп КР» була брала участь у ремонтному тендері управління, де переміг «Сеал Строй» із ціною 8,78 млн грн. Крім того, навесні вона програла ПП «Добробуд-Град» ремонт будівлі під «Європейську мерію» за 119,56 млн грн., але згодом закупівлю відмінили через відсутність подальшої потреби і провели наново.

Місцевий «Екстер’єр-Дизайн» (раніше «Новострой Лтд») на чолі з Валерієм Возним належить Анатолію Рагуліну, співвласнику ТОВ «Готель Інвест Сервіс», ТОВ «Мета-Інвест Лтд» і ТОВ «Санна-Турс».

Також Рагулін був серед бенефіціарів нині ліквідованого ТОВ «Інвестиції Регіональних Проектів» із Юрієм Фрідбургом – власником ТОВ ВКФ «Мікромегас». Останнє будувало іншу велику школу в Одесі перед вищезгаданою фірмою «Сеал Строй».

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