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«Харківводоканал» заправився у «Техойлу» вітчизняним паливом на 77 мільйонів

29 Серпня 2017

КП «Харківводоканал» 21 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Техойл Рітейл» палива у талонах на 76,61 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили з відстроченням оплати на чотири місяці:

  • 1,75 млн л дизельного палива по 23,52 грн./л,
  • 1,37 млн л бензину марки А-92 по 23,70 грн./л,
  • 120 тис л бензину марки А-95 по 24,87 грн./л.

Дизель коштує на сім відсотків дорожче від середньої роздрібної ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 21,89 грн./л. А бензин А-95 лише на відсоток дорожчий від ринкової ціни у 24,57 грн./л.

Переможець подав договір із виробником ПАТ «Укртатнафта» та його ж сертифікати на арктичний дизель ДП-Арк-Євро5-В0, бензини А-92-Євро4-E5 та А-95-Євро4-E5.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі у 78,50 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Авто Ойл» Лариси та Ольги Кошових зі статутним капіталом 1 тис грн.

Натомість ТОВ «Альянс Еволюшн» не допустили до аукціону через відсутність забезпечення і копії зразка паспорту якості, який надаватимуть при поставці. Також одна із пропонованих АЗС знаходилась надто далеко від потрібного підрозділу замовника.

Фірма «Техойл Рітейл» зі статутним капіталом 1 тис грн. була створена в січні 2015 року і належить Артему Івушкіну. У 2013 році він розміщував про себе інформацію на сайті з базою артистів, брав участь у зйомках фільму «Жіночій лікар».

Директором є Віталій Пащенко, а раніше посаду займала Аделіна Камінська. На 2013 рік вона працювала юристом у ТОВ «Техойл», яке тоді належало Пащенку і розміщувалось за адресою реєстрації «Техойл Рітейл» по вул. Ярославів Вал, 5-в у Києві. Нині «Техойл» переоформлено в Сумах під назвою «ВТМ-12» на Володимира Янушевського.

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