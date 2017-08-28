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«Укргазвидобування» за 99 мільйонів найняло на свердловини полтавських ремонтників (додано)

28 Серпня 2017

(додано повідомлення “СКС КРС”)

ПАТ «Укргазвидобування» 18 серпня за результатами тендеру уклало з ТОВ «СКС КРС» дві угоди на послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування» на загальну суму 99,10 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Вартість кожної з угод становить 49,55 млн грн. Передбачена робота бригад по 16 чоловік у січні-лютому 2018 року. Вартість бригадо-години при роботі становить 7020 грн. без урахування ПДВ.

ТОВ «СКС КРС» з Лубнів Полтавської області має статутний капітал 100 грн. і записано на полтавчан Наталію Калініченко і Олега Коваленка (у відкритих джерелах не вдалось знайти дані про бізнесменів з такими ПІБ).

Після опублікування цієї інформації до «Наших грошей» надійшло повідомлення від керівника «СКС КРС» Станіслава Назаренка. Він заявив, що його фірма не входить у групу «Сервис крепления скважин» («СКС»), як про це повідомляли «Наші гроші».

Ця група називає себе «лідером в області розробки і впровадження ексклюзивних технологій кріплення обсадних колон, виробництва спеціальних тампонажних матеріалів, а також здійснення повного комплексу сервісних послуг по кріпленню при цементуванні нафтових і газових свердловин».  І до неї входить київське ТОВ «УКРСКС», а не лубенське ТОВ «СКС КРС».

За словами Назаренка, бізнес його компанії «не зосереджений в Росії, а виключно в Україні», і фірма не займається «сервісом кріплення свердловин й виробництвом тампонажних матеріалів».

На кожен з лотів подавали заявки ще по 4-5 конкурентів, однак жоден не робив ні кроку по зниженню ціні.

Підряди по іншим лотам цього тендеру виграли ТОВ «Спецмехсервіс», ТОВ «Бурова Енергетична Компанія «Технікс», ПП «Українська сервісна бурова компанія-1», ТОВ «Бурова компанія «Горизонти», «Tacrom services s.r.l.».

У «Горизонтів» і «Tacrom» по іншим лотам були найнижчі ціни підрядів на рівні 48,6 млн грн. В інших випадках ціна була приблизно на рівні 49,5 млн грн.

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