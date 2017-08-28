Школа на Відрадному обійдеться у 116 мільйонів

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Комунальне підприємство «Солом’янка – Сервіс» Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 17 серпня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Альфа стар телеком» на реконструкцію з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на Відрадному проспекті, 36-в вартістю 116,00 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

У конкурсній документації «Альфа стар телеком» не оприлюднило документа з цінами на будівельні матеріали, які будуть використані на роботах. Відомо лише про плани направити на прибуток 36 тис грн., що становить тисячні долі процента від багатомільйонного підряду.

Фірма обіцяла не залучати підрядників. В штаті компанії налічується лише 18 чоловік включно з бухгалтерами та інженерами.

Серед робітників найбільші суми відписано на оплату роботи робітників-будівельників. При восьмигодинному робочому дні за 20 робочих днів на місяць їх зарплате складе трохи більше 5 тис грн.:

Витрати труда Одиниця
виміру		 Кількість Поточна
ціна за
одиницю,
грн.		 Всього
Витрати труда робітників-будівельників люд-год 270821,9 31,74 8 595 887
 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-будівельниками		 розряд 3,6    
 Витрати труда робітників-монтажників люд-год 68003,3 32,09 2 182 225
 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками		 розряд 3,7    
 Витрати труда пусконалагоджувального
персоналу		 люд-год 12696,69 43,79 555 988
 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин		 люд-год 16943,1 35,86 607 579
 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин		 розряд 4,5    
 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні грунту і
будівельного сміття		 люд-год 4179,19 36,96 154 462
 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:		        
 загальновиробничих витрат люд-год 15467,1 51,74 800 267
 коштів на зведення та розбирання
тимчасових будівель і споруд		 люд-год 292,76    
 коштів на виконання будівельних робіт:        
 у зимовий період люд-год 18647,52    
 у літній період люд-год 4102,46    

Фірма повідомила, що має лише два бетонозмішувачі та анкерний пристрій. Решта будівельної техніки орендована невідомо у кого. У якості досвіду аналогічних робіт вказано реконструкцію громадського будинку під житловий по вул. Тургенівська, 22-а по замовленню ТОВ «Солбудінвест».

Єдиним конкурентом було ТОВ «Укрспецсантехсервіс» Миколи Богуша. Ця фірма має багато власної будівельної техніки та значний штат інженерів-будівельників і слюсарів-сантехніків. Також вона вказала набагато більший перелік будівельних підрядів у якості досвіду аналогічних робіт.

В ході торгів жоден з учасників не знижував ціну, відтак остаточна вартість будівництва менше від очікуваної лише на півтора відсотки.

У своїй тендерній заявці «Альфа стар телеком» вказав, що найбільші видатки у розмірі від 1 до 2 млн грн. по будматеріалам припадуть на наступні позиції і ціни на них без урахування доставки і складських витрат незначно відрізняються від ринкових за умови фактової поставки відповідної якості:

Найменування Од. Ціна за од, грн.
Блоки вiконнi металопластикові (Оpen Teck, ELITE 5-камерні,подвійний стеклопакет 4-10-4-10-4і,опір теплопередачі конструкції не менше 0,75м2С/Вт, фурнітура покращеної якості) м2 1738,39
Мінеральна вата Fasrock товщ.150мм м2 426,39
Лінолеум Smaragd Classic м2 241
Труби сталевi теплоiзольованi в захиснiй полiетиленовiй оболонцi для пiдземного прокладання теплових мереж, типорозмiр 159/250  мм м 1403,06
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 м3 1437,70
Витражі з алюмінієвих сплавів з теплого профілю з енергозберігаючим стеклопакетом м2 7286,96
Двері металопластикові м2 2250,89

Це є першим державним підрядом ТОВ «Альфа стар телеком». Фірма зі статутним капіталом 300 тис грн.  зареєстрована на Єгора Сібілєва з окупованих терористами Ровеньків Луганської області. Раніше її власниками були сумчани Юрій Звоновський і нинішній керівник фірми Михайло Литвиненко.

Солом’янську РДА очолює екс-депутат Київради від БПП Максим Шкуро, за даними ЗМІ він раніше був пов’язаний з нардепом Дмитром Андрієвським. Мер Києва Віталій Кличко домагався звільнення Шкуро після обрушення Шулявського мосту, однак той залишився на посаді.

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