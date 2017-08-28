Двійник «Колор С.І.М.» виграв 130 мільйонів на розмітку доріг Львівщини

Служба автомобільних доріг у Львівській області 19 серпня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Хімія парк» на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Львівської області (організація та безпека дорожнього руху) вартістю 129,82 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Передбачено розмітку доріг до липня 2018 року. В угоді не визначено вартість окремих складових, відомо що на зарплати піде 1,76 млн грн., а на розхідні матеріали 106 млн грн. Гарантійні терміни на вертикальну та горизонтальну розмітку становлять 6 місяців для фарби, один рік для пластику, 3 три роки для полімерної стрічки.

ТОВ «Хімія парк» пов’язане з відомим виробником дорожньої краски ТОВ «Колор С.І.М.». Вони прописані за однією адресою у Клевані Рівненської області. До складу засновників цих фірм входить Анатолій Іващук. Також співзасновниками «Хімії парк» є серби Йово Міканович і Радомір Савіч, які раніше також були співзасновниками «Колор С.І.М.».

На львівському тендері «Хімія парк» повідомила, що збирається використовувати для розмітки доріг маркувальні німецькі машини, які належать саме «Колор С.І.М.». Цей нюанс був навіть предметом скарги з боку ДП «Львівський дорсервіс». Держпідприємство скаржилось в АМКУ, що це не відповідає вимогам замовника. Однак згодом «Дорсервіс» відкликав свою скаргу.

«Дорсервіс» був єдиним активним конкурентом «Хімії парк» на львівському тендері. З очікуваної ціни 296 млн грн. вони в ході аукціону знизили пропозиції в район 130 млн грн. Два інших конкуренти ТОВ «Дорбудрезерв-Україна» і ТОВ «ПБС» свої пропозиції опустили в район 180 млн грн. і там зупинились.

ТОВ «Колор С.І.М.» раніше було одним з активних переможців державних торгів. Однак після штрафів АМКУ за антиконкурентні узгоджені дії фірми на торгах аеропорту «Бориспіль» і мерії Рівненської міськради у 2016 році фірма продовжила вигравати лише незначні підряди ціною до мільйона гривень. У свою чергу «Хімія парк» вийшла на держтендери з початку 2017 року і нинішня перемога є найбільшою у цієї фірми.

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