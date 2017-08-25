9,4 мільярда минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
25 Серпня 2017
Польські трамваї Кличка, колійні запчастини «Укрзалізниці», школа в Одесі та Києві, дороги Черкащини, Вінничини, Миколаївщини, Львівщини, Дніпра.
З 13 по 19 серпня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 16,37 тисяч закупівель на загальну суму 9,35 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 3,25 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. КП «Київпастранс»
|1813,20
|«Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna»
|пасажирські самохідні трамвайні вагони довжиною понад 26 метрів з низьким рівнем підлоги
|2. Служба автомобільних доріг у Черкаській області
|294,16
|ДП «Черкаський облавтодор»
|експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області
|3. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|204,11
|ТОВ «Крендлз»
|стрілочні переводи, башмакоскидачі, пристрої зрівнювальні
|4. Управління капітального будівництва Одеської міської ради
|177,23
|ТОВ «Магма Груп КР»
|«Будівництво школи у мікрорайоні ІІІ – 4 – 1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса» (Коригування)
|5. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області
|169,45
|ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-08 Калинівка – Снігурівка – Березнегувате на ділянці км 40+000 – км 48+342, км 32+206 – км 40+000 Миколаївська область
|6. Служба автомобільних доріг у Львівській області
|129,82
|ТОВ «Хімія парк»
|Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Львівської області (організація та безпека дорожнього руху)
|7. ПАТ «Укргазвидобування»
|128,75
|ТОВ «Полтава Сервiсиз»
|Виконання робіт з цементування свердловин
|8. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
|123,78
|ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС»
|Послуги з поточного ремонту автошляхів
|9. КП «Солом’янка – Сервіс» Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
|115,20
|ТОВ «Альфа стар телеком»
|Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом’янському районі
|10. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області
|96,05
|ДП «Вінницький облавтодор»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 336+586 – км 342+000 в межах Вінницької області
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