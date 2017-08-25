9,4 мільярда минулого тижня

Польські трамваї Кличка, колійні запчастини «Укрзалізниці», школа в Одесі та Києві, дороги Черкащини, Вінничини, Миколаївщини, Львівщини, Дніпра.

З 13 по 19 серпня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 16,37 тисяч закупівель на загальну суму 9,35 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 3,25 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. КП «Київпастранс» 1813,20 «Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna» пасажирські самохідні трамвайні вагони довжиною понад 26 метрів з низьким рівнем підлоги 2. Служба автомобільних доріг у Черкаській області 294,16 ДП «Черкаський облавтодор» експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області 3. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 204,11 ТОВ «Крендлз» стрілочні переводи, башмакоскидачі, пристрої зрівнювальні 4. Управління капітального будівництва Одеської міської ради 177,23 ТОВ «Магма Груп КР» «Будівництво школи у мікрорайоні ІІІ – 4 – 1 житлового району ім. Котовського у м. Одеса» (Коригування) 5. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області 169,45 ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-08 Калинівка – Снігурівка – Березнегувате на ділянці км 40+000 – км 48+342, км 32+206 – км 40+000 Миколаївська область 6. Служба автомобільних доріг у Львівській області 129,82 ТОВ «Хімія парк» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Львівської області (організація та безпека дорожнього руху) 7. ПАТ «Укргазвидобування» 128,75 ТОВ «Полтава Сервiсиз» Виконання робіт з цементування свердловин 8. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 123,78 ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» Послуги з поточного ремонту автошляхів 9. КП «Солом’янка – Сервіс» Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 115,20 ТОВ «Альфа стар телеком» Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на Відрадному проспекті, 36-в у Солом’янському районі 10. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 96,05 ДП «Вінницький облавтодор» Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 336+586 – км 342+000 в межах Вінницької області

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