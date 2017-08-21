Вісім мінюстівських виконавців Петренка отримують більше мільйона гривень в місяць

У червні 2017 року вісім чиновників Міністерства юстиції України отримали винагород на більш ніж 23 мільйони гривень.

Про це йдеться у відповіді Мін’юсту на запит «Слова і Діла» щодо високої зарплати одного із співробітників відомства Ірини Ярушевської.

«Стосовно повідомлення про суттєві зміни в майновому стані зазначаємо, що інформація, подана заступником директора департаменту – начальником відділу примусового виконання рішень департаменту державної виконавчої служби Мін’юста Іриною Ярушевською, відповідає дійсності», – зазначили в Міністерстві.

Як стало відомо, Ярушевська за червень отримала зарплату разом з винагородою в розмірі 1,82 млн грн.

Окрім неї, ще семеро співробітників отримали зарплати і винагороди, перевищували 900 тис грн. на місяць.

Найбільше з цього списку отримав головний держвиконавець відділу примусового виконання рішень департаменту держвиконавчої служби Мін’юсту Іван Нещадим – 8,86 млн грн (близько $341 тис).

Головному держвиконавцю Андрію Назаровцю нарахували 4,53 млн грн. Решті – від 1 до 2,3 млн грн.

Вказані доходи менеджерів Державної виконавчої служби у кілька разів перевищують зарплати керівників «Укрзалізниці», «Укрпошти» та «Укргазвидобування». На подібному рівні отримує голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв, який управляє компанією з оборотом десятки мільярдів гривень.

Державна виконавча служба займається примусовим виконанням рішень судів та інших органів. Служба координується Міністерством юстиції. Її працівники можуть отримувати ппремі у розмірі певного відсотка від стягнутих коштів.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Декларації, Люстрація