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Родина судді, що відпустив Юру Єнакіївського, має купу нерухомості на Позняках

19 Серпня 2017

Скандальний суддя Глиняний з родиною володіє 7 квартирами і 4 будинками у столиці. Про це повідомляє проект «Декларації».

Суддя Апеляційного суду міста Києва Віктор Глиняний задекларував квартиру площею 72 кв. м у київському мікрорайоні Позняки і будинок площею 174 кв. м на околиці столиці. Ще 6 квартирами і 3 будинками володіють родичі судді – мати, невістка, колишні дружина та теща.

Молодший син Віктора Глиняного Сергій працює заступником начальника інформаційно-аналітичного відділу Департаменту з розслідувань особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ. Він у своїй декларації вказав користування квартирою площею 100 кв. м. Вона належить його бабусі по лінії матері – Ользі Онищенко – та знаходиться у новобудові по вулиці Олени Пчілки, 5.

Також Ольга Онищенко володіє 120-метровим будинком по вулиці Криничній на околиці Києва – якраз навпроти будинку самого судді Глиняного.

9 лютого 2015 року дружина Сергія Глиняного Юлія отримала в подарунок ще одну 54-метрову квартиру на Позняках – на вулиці Кошиця 10/21. Юлія Глиняна працює консультантом у Вищому спеціалізованому суді.

Старший син і невістка судді Глиняного також пішли по юридичній лінії – Олександр Глиняний очолює слідче управління СБУ Києва та області, а його дружина Марина працює секретарем судового засідання Дніпровського райсуду.

Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, колишня дружина Віктора Глиняного Людмила володіє 188-метровим будинком у провулку Шевченка на околиці Києва та ще одним будинком невідомої площі у селищі Гора поблизу столиці. Також їй належать дві квартири у мікрорайоні Позняки – одна на Олени Пчілки, 4, інша – у новобудові по вулиці Урлівській, 23. Ще дві сусідні квартири у цьому ж будинку на Урлівській записані на 78-річну матір судді Маргариту Глиняну.

Суддею Віктор Глиняний працює з 1993 року. За даними проекту Prosud, протягом останніх декількох років він встиг стати абсолютним рекордсменом в Апеляційному суді за кількістю поданих на нього скарг, а також засвітитися у низці одіозних справ – таких як розгляд скарг Олександра Єфремова, Геннадія Корбана, Романа Насірова.

У 2016 році суддя Глиняний у складі колегії скасував дозвіл на затримання Юрія Іванющенка, що в подальшому стало підставою для його зняття з міжнародного розшуку.

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