Чоловік головлікарки з Дніпра скупив 14 котеджів у 100 разів дешевше ринку

23 травня 2016 року чоловік головного лікаря Дніпропетровської міської студентської поліклініки Вікторії Шкільової купив 14 житлових будинків і 17 земельних ділянок за дуже низькими цінами – від 20 до 102 тисяч гривень. Про це повідомляє проект «Декларації».

Нерухомість знаходиться в елітному котеджному містечку «Сонячна долина», що у селищі Романьків під Києвом. Загалом того дня Валентин Шкільов став власником понад 3,5 га землі і 7,1 тис кв. м житлових приміщень (площа придбаних будинків становить від 226 до 632 кв. м). Якщо вірити декларації, загалом на придбання майна він витратив близько 2 млн гривень.

Проте, згідно сайту продажу нерухомості ЛУН.ua, ціни за 1 кв. м житлової площі в «Сонячній долині» коливаються у межах від 41 до 49 тис. гривень. Тобто самі лише котеджі мали обійтися Валентину Шкільову у близько 300-350 млн гривень.

У липні минулого року він також придбав новенький автомобіль Mercedez-Benz GLE-250D 2016 р. в. Автівка коштувала йому 149 999 гривень – всього на одну гривню менше чинного на той момент ліміту розрахунку готівкою і порогу державного фінансового моніторингу. Реальні ж ціни на такі авто зараз стартують від 1,5 млн гривень.

При цьому сукупні доходи подружжя Шкільових у 2016 році ледве перевищили 300 тисяч гривень. Ще 2,5 млн чоловік головної лікарки позичив у третіх осіб.

Цікаво, що 4 серпня 2017 року Валентин Шкільов продав один зі своїх будинків площею 540 кв. м і земельну ділянку під ним за понад 1,6 млн гривень, у той час як при купівлі вони обійшлися йому в менше ніж 150 тисяч. Покупцем стала донька екс-нардепа й автомобільного магната Таріела Васадзе Ніна.

Окрім котеджів у «Сонячній долині», подружжя Шкільових володіє 126-метровою квартирою у Дніпрі та будинком відпочинку площею 183 кв. м у селищі Генічеська Гірка, що на Арабатській стрілці.

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