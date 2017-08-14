«Укргазвидобування» замовило автокранів МАЗ на 72 мільйони, зекономивши чверть

ПАТ «Укргазвидобування» 8 серпня за результатами тендеру замовило ПАТ «Виробниче Об’єднання «Автотранспортник» автомобільних кранів на 71,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До грудня поставлять 20 автокранів КС-55727-F-12 на базовому повнопривідному шасі МАЗ-6317F5 (6х6) вантажопідйомністю 25 т і довжиною стріли 27,1 м по 3,60 млн грн.

Ціна угоди на 27% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 98,40 млн грн.

ВО «Автотранспортник» володіє Валентин Затхей, співвласник дилера МАЗ в Україні ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» разом із Михайлом Затхеєм. Вони також володіють ТОВ «Фастівське транспортно-комерційне підприємство «Транском» удвох, а раніше – ще й СП «Матра Лтд» зі Світланою Затхей.

Загалом із квітня 2015 року переможець виграв тендерів на 197,84 млн грн.

У нинішніх торгах також брали участь ТОВ «Торговий дім Автокраз», ТОВ «Д Лайт» і ТОВ «Голекс».

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