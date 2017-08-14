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6,7 мільярда минулого тижня

Кредитор «Донбасенерго» подолав третину мільярда на секретному ремонті траси за 60 мільйонів

«Укргазвидобування» замовило автокранів МАЗ на 72 мільйони, зекономивши чверть

Топ-3 продавців обладнання для закордонних паспортів

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Бізнес-партнера керівника «Укроборонпрому» готують на директора підприємства «Укроборонпрому»

Ліцей на Осокорках від «прокладки» подорожчав удвічі до 126 мільйонів, кошторис приховали

Підлеглі Філатова купили у прибиральниці три ліхтарі з роутерами по мільйону

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Голова суду Вовк зробив «методичку» для свого довіреного, як відповідати на допиті в НАБУ

Колишня фірма помічника Кацуби візьме третину мільярда «Укргазвидобування» на сейсморозвідку

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Топ-3 продавців обладнання для закордонних паспортів

14 Серпня 2017

Органи місцевої влади та Державна міграційна служба за рік роботи «Прозорро» уклали щонайменше 35 угод щодо обладнання для оформлення та видачі закордонних паспортів і внутрішніх паспортів-карток тощо на загальну суму 109,82 млн грн.

У тому числі сім закупівель на 887 тис грн. було проведено за процедурою звітування про укладений договір, дві закупівлі на 282 тис грн. – за правилами допорогових закупівель без конкуренції, а решта – шляхом відкритих торгів.

  • Серед сімох підрядників безумовним лідером стало ТОВ «Компанія «Версія» із замовленнями на 98,67 млн грн., що становить 90% усіх коштів.

Зокрема Державна міграційна служба за результатами аукціонів уклала з ним два найбільших договори на суму 91,18 млн грн. Вона замовила:

– 195 робочих станцій для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус з обладнанням для зняття біометричних даних та реєстрації місця проживання по 209 тис грн.

– 232 робочі станції для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус з обладнанням для зняття біометричних даних по 158 тис грн.

– 37 робочих станцій для відділів адресно-довідкової роботи по 20 566 грн.

– 735 зовнішніх цифрових клавіатур по 267 грн.

На одному з цих тендерів конкурентом було ТОВ «Інгресс», а на іншому – ще й ТОВ «Амріта Комплексні рішення».

Київська «Компанія «Версія» належить Катерині та Олегу Нікончукам, Костянтину Шипову і харків’янці Катерині Неведровій, власникам ТОВ «Версія Україна». Раніше вони також володіли нині ліквідованим ТОВ «Версія-Консалтинг», яке у 2008-2012 рр.. отримало держзамовлень на 24,87 млн грн.

Неведрова разом із Наталією Данік є засновниками ТОВ «Танаід» із Харківщини.

Усього з 2012 року лідер рейтингу виграв тендерів на 118,32 млн грн.

  • Друге місце зайняло ТОВ «ДіаЛінк», яке отримало підрядів на 7% загальної суми –

8,22 млн грн.

Нагадаємо, торік воно виграло тендер на створення і підтримку центральної бази перенесення номерів при зміні оператора (MNP) за 72 млн грн.

Як з’ясували «Наші Гроші з Денисом Бігусом», столичний «ДіаЛінк» Тетяни Нечипорук пов’язаний з екс-керівником Держміграційної служби Сергієм Радутним. Свого часу до складу засновників фірми входив екс-депутат Київради Геннадій Ільїн від БПП (раніше його називали керівником охорони Петра Порошенка).

  • ТОВ «Астерлюкс» Інни Мазниченко зробили замовлень на 2%, або 2,09 млн грн.

Решта грошей розподілилась між ТОВ «Світ інформаційно-телекомунікаційних рішень» – 264 тис грн., ФОП Габідуллін Віктор Фарітович – 257 тис грн., ТОВ «Інтесис» – 250 тис грн. і ФОП  Костюк Сергій Володимирович – 83 тис грн.

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