Топ-3 продавців обладнання для закордонних паспортів

Органи місцевої влади та Державна міграційна служба за рік роботи «Прозорро» уклали щонайменше 35 угод щодо обладнання для оформлення та видачі закордонних паспортів і внутрішніх паспортів-карток тощо на загальну суму 109,82 млн грн.

У тому числі сім закупівель на 887 тис грн. було проведено за процедурою звітування про укладений договір, дві закупівлі на 282 тис грн. – за правилами допорогових закупівель без конкуренції, а решта – шляхом відкритих торгів.

Серед сімох підрядників безумовним лідером стало ТОВ «Компанія «Версія» із замовленнями на 98,67 млн грн., що становить 90% усіх коштів.

Зокрема Державна міграційна служба за результатами аукціонів уклала з ним два найбільших договори на суму 91,18 млн грн. Вона замовила:

– 195 робочих станцій для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус з обладнанням для зняття біометричних даних та реєстрації місця проживання по 209 тис грн.

– 232 робочі станції для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус з обладнанням для зняття біометричних даних по 158 тис грн.

– 37 робочих станцій для відділів адресно-довідкової роботи по 20 566 грн.

– 735 зовнішніх цифрових клавіатур по 267 грн.

На одному з цих тендерів конкурентом було ТОВ «Інгресс», а на іншому – ще й ТОВ «Амріта Комплексні рішення».

Київська «Компанія «Версія» належить Катерині та Олегу Нікончукам, Костянтину Шипову і харків’янці Катерині Неведровій, власникам ТОВ «Версія Україна». Раніше вони також володіли нині ліквідованим ТОВ «Версія-Консалтинг», яке у 2008-2012 рр.. отримало держзамовлень на 24,87 млн грн.

Неведрова разом із Наталією Данік є засновниками ТОВ «Танаід» із Харківщини.

Усього з 2012 року лідер рейтингу виграв тендерів на 118,32 млн грн.

Друге місце зайняло ТОВ «ДіаЛінк», яке отримало підрядів на 7% загальної суми –

8,22 млн грн.

Нагадаємо, торік воно виграло тендер на створення і підтримку центральної бази перенесення номерів при зміні оператора (MNP) за 72 млн грн.

Як з’ясували «Наші Гроші з Денисом Бігусом», столичний «ДіаЛінк» Тетяни Нечипорук пов’язаний з екс-керівником Держміграційної служби Сергієм Радутним. Свого часу до складу засновників фірми входив екс-депутат Київради Геннадій Ільїн від БПП (раніше його називали керівником охорони Петра Порошенка).

ТОВ «Астерлюкс» Інни Мазниченко зробили замовлень на 2%, або 2,09 млн грн.

Решта грошей розподілилась між ТОВ «Світ інформаційно-телекомунікаційних рішень» – 264 тис грн., ФОП Габідуллін Віктор Фарітович – 257 тис грн., ТОВ «Інтесис» – 250 тис грн. і ФОП Костюк Сергій Володимирович – 83 тис грн.

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