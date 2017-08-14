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«Приватівцю» дали 600 мільйонів на напівтаємний ремонт доріг Франківщини

14 Серпня 2017

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 9 серпня за результатами тендерів уклала дві угоди з ТОВ «ПБС» про поточний середній ремонт автодоріг державного значення на загальну суму 595,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року відремонтують такі траси в середньому по 11 млн грн. за кілометр:

  • 299,50 млн грн. – Т-09-05 Делятин – Раківчик на ділянці км 0+000 – км 28+027 довжиною 28 км,
  • 295,60 млн грн. – Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна на ділянці км 0+000 – км 26+700 довжиною 26,7 км.

Кошториси і підсумкові відомості ресурсів не оприлюднили. Натомість опубліковано протокол узгоджених цін із ПДВ та доставкою, не відділеною від вартості самих будматеріалів. Тож їхня вартість невідома, що унеможливлює порівняння з іншими закупівлями, де замовники оприлюднюють окремо ціну матеріалів і ціну доставки до міста ремонту.

Згідно цих протоколів, тонна асфальтобетону щільного крупнозернистого типу А марки 1 коштує 1 797-1 825 грн., а суміші ЩМА-20 – 2 554-2 582 грн. Кубометр піску природного рядового обійдеться у 304-412 грн.

Нині без доставки і ПДВ ринкова ціна піску в середньому не перевищує 100 грн./куб. м.

Обидва договори передбачають забезпечення виконання зобов’язань в розмірі 0,05%.

На заробітну плату і прибуток в обох випадках відведено менше, ніж по відсотку загальної вартості підряду.

Сума угод на п’ять відсотків нижча від загальної очікуваної вартості в 627,77 млн грн.

Єдиним конкурентом не вперше було ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Хачика Амірханяна, яке на одному з тендерів знизило ціну, на відміну від переможця.

В іншому тендері хотіло взяти участь ПП «Полтавабудцентр», але не надало забезпечення пропозиції, тож його не допустили до аукціону.

Фірму «ПБС» контролює нардеп Олександр Шевченко, який обрався від «Блоку Петра Порошенка», а потім вийшов із фракції. Раніше він керував курортом «Буковель», який належав Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. Курорт був у заставі «Приватбанку», який минулого грудня було націоналізовано.

Усього з 2010 року компанія отримала держпідрядів на 6,85 млрд грн.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба підозрює посадовців «ПБС» в завищенні вартості робіт з ремонту цих самих доріг на 25,10 млн грн.

Олександр Шевченко користується підтримкою іншого нардепа від БПП – Анатолія Матвієнка. Колишній голова Вінницької облдержадміністрації є дядьком ще одного впливового нардепа від БПП Сергія Березенка, екс-голови Держуправління справами. У 2015 році Матвієнко разом із нардепами Михайлом Довбенком та Юрієм Дерев’янком зупиняв розпочатий іншим підрядником ремонт дороги Н-09 Мукачеве – Львів поблизу смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської обл. Після того Шевченко і Матвієнко демонстрували тодішньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку відремонтовану трасу Львів – Івано-Франківськ біля Галича.

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