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Кредитор «Донбасенерго» подолав третину мільярда на секретному ремонті траси за 60 мільйонів

14 Серпня 2017

Служба автомобільних доріг у Донецькій області 9 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ «Славдорстрой» поточний середній ремонт автодороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський за 59,81 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До листопада трасу відремонтують на ділянці км 666+500 – км 672+600 довжиною 6,1 км у середньому по 9,80 млн грн. за кілометр.

Виконають фрезерування, влаштують дорожній одяг, укріплять узбіччя, встановлять знаки та нанесуть розмітку. Гарантійний строк на покриття становить три роки, на знаки – два роки, а на розмітку фарбою – півроку.

Підсумкові відомості ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі 1%.

На заробітну плату піде 191 тис грн., тобто 0,3% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,08% – 50 тис грн.

Ціна угоди на 0,03% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 59,83 млн грн.

Єдиним конкурентом було дружківське ПП «АБЗ» макіївчан Сергія Колоса і Зінаїди Рущишиної, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Слов’янський «Славдорстрой» належить ТОВ «Слав АБЗ» і ТОВ «Славспецтех». Обидві фірми записано на підприємства донеччанина Сергія Сухого: ТОВ «Ернстайл» і ПАТ «ЗНВКІФ «Гратіс».

Сухий разом із фондом «Гратіс» володіє ТОВ «Фінансова компанія «Артфін», у якого позичало гроші ПАТ «Донбасенерго» оточення Януковича. Крім того, особа з такими ПІБ очолювала макіївську філію «Промінвестбанку», власником якого є російський державний Внєшекономбанк.

Директором «Славдорстрою» є Олег Воронов. Людина з такими ПІБ колись керувала філією «Ясинуватський автодор» ДП «Донецький облавтодор».

Усього з липня 2016 року переможець виграв тендерів на 359,40 млн грн.

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