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Генпрокуратура по угоді залишила на волі менеджерів, які допомогли Войцехівському виманити гроші за квартири «Перлини Троєщини»

14 Серпня 2017

Суд призначив п’ять років умовно колишньому директору ТОВ «Континентбуд», ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» Юрія Босику та його заступнику Ігорю Іванову, які у складі злочинної організації на чолі зі скандальним забудовником Анатолієм Войцехівським заволоділи коштами інвесторів під час продажу квартир у житловому комплексі «Перлина Троєщини». Про це свідчить вирок Деснянського райсуду Києва  від 31 липня.

Злочинці уклали угоди з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Олександром Новіковим.

У 2011 році у Києві по вул. М. Закревського, 42-а почалося будівництво ЖК «Перлина Троєщини». Це один з 40 житлових комплексів, які незаконно будували підконтрольні Войцехівському компанії на самовільно зайнятій землі. «Перлиною Троєщини» займалися «Континентбуд» та «Радуга Сіті ЛТД».

У 2014 році Юрія Босика на недовгий час було призначено гендиректором ТОВ «Континентбуд» і ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», а Ігоря Іванова його заступником у двох фірмах. Їх задіяли у схему привласнення коштів п’ятьох осіб, які хотіли придбати квартири у ЖК «Перлини Троєщини».

Войцехівський у київському бізнес-центрі «Гулівер» укладав з «Континентбуд» та «Радуга Сіті ЛТД» попередні договори купівлі-продажу недобудованих квартир. Він повинен був сплатити 97% від вартості договору. Суми коливалися від 133 тис до 182 тис грн.

В подальшому особи, які хотіли придбати житло, укладали договори про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов’язанні, тобто заміни Войцехівського, і сплачували за переуступлене житло готівкою (таким чином оминалася система оподаткування).

Суми були вищими від тих, які були укладені фірмами з Войцехівським – від 314 до 458 тис грн. Інвестори отримували довідку про попередню сплату за заниженими цінами, яка насправді не відбулася, і довідку про сплату за завищеною ціною, що повинно було нібито гарантувати покупцям передачу їм квартир після завершення будівництва житлового комплексу.

Керівники «Континентбуд» та «Радуга Сіті ЛТД» допомогли угрупуванню Войцехівського заволодіти коштами інвесторів на загальну суму 1,93 млн грн. Босик підписав документи з неправдивими відомостями відносно чотирьох квартир, Іванов – однієї.

Колишні керівники фірм уклали з Генпрокуратурою угоди про визнання винуватості і отримали майже однакове покарання у вигляді 5 років умовно з іспитовим строком (Босик – 3 роки, Іванов – 2) без конфіскації майна, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням будівельної діяльності на 1 рік та зі штрафом 4250 грн.

В липні минулого року Войцехівський був затриманий ГПУ за підозрою в несплаті податків та створенні злочинного угрупування, яке захоплювало земельні ділянки по всьому Києву. Войцехівський був відпущений під заставу.

У липні цього року суд скасував арешт майна для добудови ЖК «Перлина Троєщини», контроль над яким перейшов до мешканців-інвесторів, які утворили ОК «ЖБК «Наша перлина».

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