Чернігів замовив тролейбусів на 20 мільйонів майже за торішньою ціною

КП «Чернігівське тролейбусне управління» 11 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Чернігівський автозавод» нових тролейбусів на 19,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 9 вересня поставлять п’ять низькопідлогових тролейбусів Еталон Т12110 місткістю 101-105 осіб по 3,95 млн грн.

У листопаді 2016 року управління купувало їх у цієї ж фірми на півтора відсотки дешевше – по 3,89 млн грн.

Як і тоді, вони будуть пристосовані для пасажирів з обмеженими можливостями, оснащені кондиціонером у кабіні водія, камерою відеонагляду в салоні, Wi-Fi-роутером і відеорегістратором. Гарантійний строк становить не менше року.

Ціна угоди на 14% нижча від очікуваної ціни закупівлі в 23,00 млн грн.

ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» пропонувало тролейбуси ЛАЗ Е-183 на 15% нижчу ціну, однак його відхилили, бо воно не підписало договір у строк.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «СП «Янікс» із білоруськими тролейбусами АКСМ-321, дорожчими на 14%.

«Чернігівський автозавод» разом із «Бориспільським автозаводом» входить у корпорацію «Еталон».

Власниками «ЧАЗу» є ТОВ «Логістичний центр «Еталон», ТОВ «Бодмін-Україна» і АТ «Bodmin AG» (Швейцарія).

Засновниками «ЛЦ «Еталон» є Володимир Бутко і «Бодмін-Україна», кінцевими власниками котрого є сам Бутко і «Bodmin AG». Кінцевим бенефіціаром останньої значиться швейцарець Петер Швотцер.

Нагадаємо, поліція підозрює службовців Центру матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів Чернігівської облради у зловживанні службовим становищем під час проведення конкурсних торгів щодо закупівлі шкільних автобусів. Слідство вважає, що узгоджені дії посадовців Центру і «ЧАЗу» на торгах призвели до закупівлі за бюджетні кошти технічно несправних автобусів.

Торік «ЧАЗ» підозрювали в ухиленні від сплати податків на майже 4 млн грн. шляхом фіктивних закупівель у низки фірм, у тому числі «Бориспільського автозаводу».

Луцьке «СП «Янікс» належить Сергію Горлачу, а директором є Микола Романюк.

Горлач відомий як голова наглядової ради ТОВ «Агропромислова група «Пан Курчак», кінцевим бенефіціаром якого є нардеп із групи «Воля народу» Сергій Мартиняк. Останній разом із Горлачем є співзасновниками однієї з фірм групи – ТОВ «Агротехніка».

Крім того, Горлач у 2011 році входив до ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Волинській ОДА. Мартиняк тоді був депутатом Волинської облради.

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