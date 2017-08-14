6,7 мільярда минулого тижня

Військовий штаб в Одесі, сейсморозвідка та автокрани «Укргазвидобування», дороги Прикарпаття, Житомирщини, Вінниччини, Одещини, Миколаївщини, Києва.

З 6 по 12 серпня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 14,10 тисяч закупівель на загальну суму 6,65 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,73 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 595,10 ТОВ «ПБС» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна на ділянці км 0+000 – км 26+700 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-05 Делятин – Раківчик на ділянці км 0+000 – км 28+027 2. Служба автомобільних доріг в Житомирській області 250,04 ПП «Автомагістраль» Послуги з ремонту доріг 3. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області 163,20 ТОВ «Ростдорстрой» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-08 Калинівка – Снігурівка – Березнегувате 4. Комунальна корпорація «Київавтодор» 131,58 ПП «Київшляхбуд» Реконструкція вул. Петра Дегтяренка на ділянці від вул. Лугової до Великої Кільцевої дороги в Оболонському районі 5. ПАТ «Укргазвидобування» 128,12 ТОВ «Вікоіл ЛТД» Сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D 6. Служба автомобільних доріг в Одеській області 114,33 ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-30 Струмок – Шевченкове – Кілія, км 0+000 – км 19+000 7. Міністерство оборони України 99,86 ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд» Реконструкція будівлі учбового корпусу № 3 за генпланом під штаб у в/м 217, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14. 8. Служба автомобільних доріг в Вінницькій області 89,00 ДП «Вінницький облавтодор» Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 342+000 – км 347+000 в межах Вінницької області 9. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області 83,06 ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-08 Калинівка – Снігурівка – Березнегувате 10. ПАТ «Укргазвидобування» 71,99 ПАТ Виробниче Об’єднання «Автотранспортник» 17Т-319_Кран автомобільний КС-55727 або аналог

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