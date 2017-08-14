НОВИНИ

14.08.2017

«Наші гроші» йдуть у відпустку на два тижні

6,7 мільярда минулого тижня

Кредитор «Донбасенерго» подолав третину мільярда на секретному ремонті траси за 60 мільйонів

«Укргазвидобування» замовило автокранів МАЗ на 72 мільйони, зекономивши чверть

Топ-3 продавців обладнання для закордонних паспортів

«Приватівцю» дали 600 мільйонів на напівтаємний ремонт доріг Франківщини

Генпрокуратура по угоді залишила на волі менеджерів, які допомогли Войцехівському виманити гроші за квартири «Перлини Троєщини»

Чернігів замовив тролейбусів на 20 мільйонів майже за торішньою ціною

11.08.2017

Бізнес-партнера керівника «Укроборонпрому» готують на директора підприємства «Укроборонпрому»

Ліцей на Осокорках від «прокладки» подорожчав удвічі до 126 мільйонів, кошторис приховали

Підлеглі Філатова купили у прибиральниці три ліхтарі з роутерами по мільйону

Член міськвиконкому виграв 63 мільйони на реконструкцію Харківської філармонії

Голова суду Вовк зробив «методичку» для свого довіреного, як відповідати на допиті в НАБУ

Колишня фірма помічника Кацуби візьме третину мільярда «Укргазвидобування» на сейсморозвідку

Екс-голова Київської САД фрезерує дороги Житомирщини вдвічі дорожче, ніж «труханівці» на Полтавщині

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

6,7 мільярда минулого тижня

14 Серпня 2017

Військовий штаб в Одесі, сейсморозвідка та автокрани «Укргазвидобування», дороги Прикарпаття, Житомирщини, Вінниччини, Одещини, Миколаївщини, Києва.

З 6 по 12 серпня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 14,10 тисяч закупівель на загальну суму 6,65 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,73 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 595,10 ТОВ «ПБС» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06  Івано-Франківськ – Надвірна на ділянці км  0+000 – км 26+700

Поточний  середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-05  Делятин – Раківчик на ділянці км 0+000 – км  28+027
2. Служба автомобільних доріг в Житомирській області 250,04 ПП «Автомагістраль» Послуги з ремонту доріг
3. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області 163,20 ТОВ «Ростдорстрой» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-08 Калинівка – Снігурівка – Березнегувате
4. Комунальна корпорація «Київавтодор» 131,58 ПП «Київшляхбуд» Реконструкція вул. Петра Дегтяренка на ділянці від вул. Лугової до Великої Кільцевої дороги в Оболонському районі
5. ПАТ «Укргазвидобування» 128,12 ТОВ «Вікоіл ЛТД» Сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D
6. Служба автомобільних доріг в Одеській області 114,33 ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» поточний середній  ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення  Т-16-30 Струмок – Шевченкове – Кілія,  км 0+000 – км 19+000
7. Міністерство оборони України 99,86 ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд» Реконструкція будівлі учбового корпусу № 3 за генпланом під штаб у в/м 217, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14.
8. Служба автомобільних доріг в Вінницькій області 89,00 ДП «Вінницький облавтодор» Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 342+000 – км 347+000 в межах Вінницької області
9. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області 83,06 ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-08 Калинівка – Снігурівка – Березнегувате
10. ПАТ «Укргазвидобування» 71,99 ПАТ Виробниче Об’єднання «Автотранспортник» 17Т-319_Кран автомобільний КС-55727 або аналог

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Ударили цифрою по корупціонерах
08 Серпня 2017

«Щотижня читаю про себе чергову маячню»
04 Серпня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

14.08.2017

Донецьк Кредитор «Донбасенерго» подолав третину мільярда на секретному ремонті траси за 60 мільйонів

І-Франк «Приватівцю» дали 600 мільйонів на напівтаємний ремонт доріг Франківщини

Київ Генпрокуратура по угоді залишила на волі менеджерів, які допомогли Войцехівському виманити гроші за квартири «Перлини Троєщини»

Чернігів Чернігів замовив тролейбусів на 20 мільйонів майже за торішньою ціною

11.08.2017

Київ Ліцей на Осокорках від «прокладки» подорожчав удвічі до 126 мільйонів, кошторис приховали

Дніпро Підлеглі Філатова купили у прибиральниці три ліхтарі з роутерами по мільйону

Харків Член міськвиконкому виграв 63 мільйони на реконструкцію Харківської філармонії

Житомир Екс-голова Київської САД фрезерує дороги Житомирщини вдвічі дорожче, ніж «труханівці» на Полтавщині

Київ Справу про самобуди оточення Януковича на Поштовій площі відправили на перегляд

Київ «Труханівці» під карними справами таємно відремонтують вулицю на Оболоні за 132 мільйони

10.08.2017

Луганськ Спортивні комунальники в Рубіжному замовили будівництво ринку за півтора мільйона

Донецьк Волноваська міськрада придбала кондиціонери дорожче від ринку у півтора рази

Миколаїв Одесити розіграли 58 мільйонів на ремонт аеродрому «Миколаїв» за таємними цінами

09.08.2017

І-Франк Франківська облрада з другої спроби придбала Toyota Highlander за мільйон

Дніпро Козинський за 54 мільйони перебудує лікарню під хоспіс у Дніпрі

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ