6,7 мільярда минулого тижня

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
14 Серпня 2017
Військовий штаб в Одесі, сейсморозвідка та автокрани «Укргазвидобування», дороги Прикарпаття, Житомирщини, Вінниччини, Одещини, Миколаївщини, Києва.
З 6 по 12 серпня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 14,10 тисяч закупівель на загальну суму 6,65 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,73 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області
|595,10
|ТОВ «ПБС»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна на ділянці км 0+000 – км 26+700
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-05 Делятин – Раківчик на ділянці км 0+000 – км 28+027
|2. Служба автомобільних доріг в Житомирській області
|250,04
|ПП «Автомагістраль»
|Послуги з ремонту доріг
|3. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області
|163,20
|ТОВ «Ростдорстрой»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-08 Калинівка – Снігурівка – Березнегувате
|4. Комунальна корпорація «Київавтодор»
|131,58
|ПП «Київшляхбуд»
|Реконструкція вул. Петра Дегтяренка на ділянці від вул. Лугової до Великої Кільцевої дороги в Оболонському районі
|5. ПАТ «Укргазвидобування»
|128,12
|ТОВ «Вікоіл ЛТД»
|Сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D
|6. Служба автомобільних доріг в Одеській області
|114,33
|ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-30 Струмок – Шевченкове – Кілія, км 0+000 – км 19+000
|7. Міністерство оборони України
|99,86
|ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд»
|Реконструкція будівлі учбового корпусу № 3 за генпланом під штаб у в/м 217, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14.
|8. Служба автомобільних доріг в Вінницькій області
|89,00
|ДП «Вінницький облавтодор»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 342+000 – км 347+000 в межах Вінницької області
|9. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області
|83,06
|ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-08 Калинівка – Снігурівка – Березнегувате
|10. ПАТ «Укргазвидобування»
|71,99
|ПАТ Виробниче Об’єднання «Автотранспортник»
|17Т-319_Кран автомобільний КС-55727 або аналог
Tеги | Хіт-парад
Ударили цифрою по корупціонерах
08 Серпня 2017
«Щотижня читаю про себе чергову маячню»
04 Серпня 2017