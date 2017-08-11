«Труханівці» під карними справами таємно відремонтують вулицю на Оболоні за 132 мільйони

КК «Київавтодор» 8 серпня за результатами тендеру замовила ПП «Київшляхбуд» реконструкцію вулиці Сім’ї Кульженків (Петра Дегтяренка) в Оболонському районі за 131,58 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року вулицю відремонтують на ділянці від вулиці Лугової до Великої Кільцевої дороги довжиною близько 2,5 км. У середньому ремонт коштує 52,63 млн грн. за кілометр.

Знесуть і пересадять зелені насадження, перекладуть мережі 10 кВ, виконають демонтажні, земляні та дорожні роботи, замінять люки і розвантажувальні плити, влаштують дощову каналізацію, зовнішнє освітлення та дволанцюговий підвіс на ПЛ-110 кВ «Северна – Ірпінська №1», «Северна – Ірпінська №2», «Северна – Октябрська №1» і «Северна – Октябрська №2», встановлять знаки і світлофори, нанесуть розмітку, озеленять територію.

Замовник не оприлюднив підсумкові відомості ресурсів та кошториси разом із договором, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення. Натомість у складі пропозиції переможця завантажено кошторисний файл у форматі .imd, який можна відкрити лише за допомогою спеціалізованої програми.

Гарантійний строк на гранітний бортовий камінь становить 15 років, на люки, чавунні зливо приймальні решітки, опорні бетонні плити під люки, бетонні та залізобетонні бортові камені, оцинковану пішохідну огорожу та оцинковані опори зовнішнього освітлення – 10 років, на основу дорожнього одягу – 8 років, на водопропускні труби – 6 років, на покриття з асфальтобетону та плитки – 5 років, на розмітку холодним пластиком – рік.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 4,69 млн грн.

На заробітну плату піде 3,45 млн грн., тобто майже три відсотки від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 799 тис грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 132,47 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

«Київшляхбуд» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова. У складі пропозиції він завантажив аналогічні договори без додаткових угод із додатками, пояснивши, що Генпрокуратура вилучила їх 22 березня. На підтвердження надано протокол обшуку офісу та ухвалу суду в рамках кримінального провадження №42017000000000596 від 3 березня. Службовців «Київавтодору» і переможців тендерів «Київшляхбуд», ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», ТОВ «Глобус-авто», ТОВ «Тілльман Інжинірінг» і ТОВ «Основа» підозрюють у виведенні коштів на рахунки фірм з ознаками фіктивності. У якості проміжних ланок від «Київшляхбуду» до таких фірм у справі фігурують ТОВ «Будівельна компанія Ескадор» і ТОВ «Ростдорстрой».

Нинішній керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв раніше був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Пресмана (нині – група «Партія «Відродження»). Пресман в інтерв’ю не приховує дружні стосунки з мером Одеси Трухановим.

Нагадаємо, також НАБУ розслідує можливу розтрату понад 800 млн грн. бюджетних коштів на тендерах Трухановим, посадовцями міськради, «Київшляхбуду», ТОВ «Ростдорстрой» та інших компаній.

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