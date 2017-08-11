Справу про самобуди оточення Януковича на Поштовій площі відправили на перегляд

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Вищий господарський суд передав на новий розгляд справу за позовом ПАТ «Київський річковий порт» про усунення перешкод в користуванні будівлею річкового вокзалу та знесення самочинно збудованих ТОВ «Хенсфорд-Україна» бару та кафе на Поштовій площі, 3 у Києві. Про це свідчить постанова суду від 3 серпня 2017 року.

ПАТ «Київський річковий порт» звернулося до господарського суду Києва із позовом до КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» та ТОВ «Хенсфорд-Україна» ще влітку 2015 року. Причиною позову стали збудовані без дозволів приватною фірмою об’єкти на Поштовій площі, 3 у Подільському районі Києва. Бездозвільні пивний бар та кафе, поскаржились у Порту, ускладнили користування річковим вокзалом.

Нагадаємо, що КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» є замовником виконання та проектування робіт із реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі, 3.

У 2012 році Корпорація «Альтіс-Холдинг» тестя Романа Насірова Олександра Глімбовського виграла тендер на реконструкцію площі початковою вартістю 404 млн грн. (у подальшому проект дофінансовували), а у 2013 році ТОВ «Хенсфорд-Україна» отримало право будувати тут торговий центр, будівельні роботи по якому досі не завершені. Підрядником робіт виступив той же «Альтіс-Холдинг».

Оскільки паралельно з будівництвом торгового центру фірма будує незаконні пивний бар та кафе, позивач просив суд зобов’язати відповідачів за власні кошти знести самобуди та привести ділянку у попередній стан. У грудні 2016 року Господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Київського річкового порту, а у березні 2017 апеляційна інстанція залишила це рішення без змін.

Колегія суддів Вищого госпсуду підтримала висновки попередніх судів у тій частині, що збудовані бар та кафе є незаконними. Однак, звернула увагу на те, що у матеріалах справи відсутні описи спірних об’єктів, а відтак не зрозуміло, які саме приміщення слід знести, яка їхня площа і чи взагалі їх можна відокремити від інших споруд без впливу на міцність і безпечність транспортної розв’язки на Поштовій площі.

В результаті, колегія суддів постановила скасувати попередні висновки судів та відправити справу на новий розгляд до Господарського суду Києва.

Зауважимо, що на етапі розгляду справи у першій інстанції експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз 11 місяців проводили геодезичну експертизу, результатом якої став план спірної земельної ділянки з відзначеним місцерозташуванням усіх об’єктів на Поштовій площі.

ТОВ «Хенсфорд-Україна» зареєстроване на британську компанію «Хенсфорд Імпекс ЛЛП». Директором фірми є Марина Ткаченко.

«Хенсфорд Імпекс ЛЛП» також володіє ТОВ «Віас Груп», яке зареєстроване в Броварах, на вул. Кірова, 90, кв. 16.

За цією адресою також прописане ТОВ «Дом Лесника» та були прописані раніше – нині припинене ТОВ «СПС-Груп» і ТОВ «Енерго Сім». Як повідомляли «Наші гроші», зафіксована раніше діяльність усіх трьох фірм веде до родини колишнього президента Януковича.

Раніше журналісти програми «Схеми» з’ясували, що компанія «Хенсфорд-Україна» завдає збитків Києву, не укладаючи договору оренди ділянки землі, на якій будує торговий центр. Згідно з даними кадастрової карти, ця ділянка знаходиться у користуванні ПАТ «Київський річковий порт».

Найбільшими акціонерами ПАТ «Київський річковий порт» є ТОВ «Сучасне партнерство» (25%), ТОВ «Сант Гален Холдінг» (25%) та белізька компанія «Аеротрейд Солушенз Інк.» (24%).

Неофіційними контролерами ПАТ «Київський річковий порт» називають Михайла Бродського та Нестора Шуфрича. Торік Михайло Бродський підтвердив, що є акціонером «Київського річкового порту».

Головою правління «Київського річкового порту» є Сергій Бойко, він же очолює Київську організацію Партії вільних демократів Михайла Бродського. Бойко також має частки у фірмах сім’ї Бродського ПАТ «Сувенір» і ТОВ «Інь Ян Ци».

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