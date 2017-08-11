Підлеглі Філатова купили у прибиральниці три ліхтарі з роутерами по мільйону

КП «Розвиток Дніпро» Дніпровської міської ради 17 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Форест Буд-Інвест» елементів благоустрою на 3,65 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До вересня поставлять три «smart-дерева» з установкою, узгодженням і планом благоустрою навколишньої території по 1,22 млн грн. за штуку.

Це антивандальні ліхтарі з Wi-Fi-роутером на 30-50 підключень, USB-роз’ємами для підзарядки гаджетів, акустичною системою, датчиками вуглекислого газу, температури і вологості, відео-проектором, LED-екраном, кнопкою виклику поліції, комп’ютером обслуговування, системою відеонагляду, лічильником електроенергії, інтерактивною сенсорною панеллю і таким програмним забезпеченням:

браузер,

карта міста (Google maps),

афіша кінотеатрів і театрів,

фото-сервіс із можливістю завантаження в додаток Instagram,

можливість друкування фото з написом,

сервіс оцінки товарів і послуг за допомогою смайлів,

сервіс маркетингових опитувань про якість продуктів, споживчих вподобань,

новини з міського інформаційного сайту,

інформація про міський транспорт,

можливість голосового дзвінка до екстрених служб 101,103 через GSM-модуль.

Ліхтарі встановлять біля ресторану «Горець» по вул. Січеславська Набережна, напроти ТЦ «Європа» на Європейському бульварі та біля фонтану на набережній по вул. Маршала Малиновського.

Гарантійний строк на конструкцію складає п’ять років, а на електронні компоненти – рік. Доки тривають ці строки, постачальник має ремонтувати товар протягом десяти днів або замінювати несправний товар чи його вузли на рівноцінні.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 3,73 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Зелені системи» Наталії Жеребко, яким раніше володіли Ігор Кириленко, Владлен Овчар і Віра Шашко.

Донедавна дніпровський «Форест Буд-Інвест» зі статутним капіталом 1 тис грн. належав Юрію Мазуру і Віктору Меншикову.

Однак нині засновницею є Валентина Анатоліївна Гринько із с. Червоний Яр Криничанського р-ну Дніпропетровської обл. Вона працює прибиральницею службових приміщень Криничанської селищної ради.

Фірма принесла в якості аналогічних договори на поставку телевізора, ноутбука і багатофункціонального пристрою із ТОВ «Реалф Інвест» Романа Ткаченка, яким керує Артем Рославцев. У ЄДР воно вказало номери телефону +380563714312 і +380563777712.

Перший номер належить ТОВ «Петромакс» Машини та механізми» (у стані припинення), співвласником якого є Максим Кучугура – депутат Дніпровської міськради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Другий номер зокрема використовує ГО «Світла мета» Миколи Сміяна і Миколи Гринька, який прописаний разом із Валентиною Гринько, власницею фірми-переможця.

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