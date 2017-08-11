Ліцей на Осокорках від «прокладки» подорожчав удвічі до 126 мільйонів, кошторис приховали

КП «Спецжитлофонд» 7 серпня замовив ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» додаткові роботи з будівництва ліцею у Дарницькому районі Києва на 42,03 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У травні 2016 року фірма виграла паперовий тендер на 84,28 млн грн. За його умовами, до цього літа на ділянці №13 в 6-му мікрорайоні житлового масиву «Осокорки-Північні» мали звести ліцей на 22 класи або 660 учнів із двома ліфтами, актовим і спортивним залами. Станом на травень там завершили монтаж конструкцій усіх чотирьох поверхів.

Закупівлю додаткових робіт проведено за переговорною процедурою для уніфікації.

За нинішньою угодою, в серпні мають виконати будівельних робіт на 39,18 млн грн., а також влаштувати зовнішні інженерні мережі, покриття та озеленення території.

Підсумкова відомість і кошториси не оприлюднені, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 4,57 млн грн., тобто 11% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 851 тис грн.

Загальна вартість об’єкту складе 126,31 млн грн., або 191 тис грн. за учнівське місце.

За даними Мінрегіонрозвитку, опосередкована вартість будівництва звичайної школи такої місткості коштувало б удвічі дешевше – 56,64 млн грн., або 86 тис грн. за учня.

«Варда Спецбуд Монтаж» зі статутним капіталом 1 тис грн. створили в кінці 2014 р. Артем Молчанов із с. Доманівка на Миколаївщині та Олександр Кириченко з с. Росава на Київщині.

Дмитро Кириченко, прописаний там само в Росаві, був першозасновником ТОВ «Еко-Буд-Трейд». Нинішній його власник Максим Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

Крім того, на Олександра Кириченка записане ТОВ «Віді Трейд», від імені якого киянам приходили підроблені квитанції на оплату ремонту під’їздів.

Нині фірма-переможець «Варда Спецбуд Монтаж» належить киянину Максиму Кузьменку, який у 2015 р. йшов у Київраду від партії ВО «Батьківщина». Він також володіє ТОВ «Укрфінанс-Інвест» (стара назва – «Компанія з управління активами Укрміськбуд-Фінанс»).

Раніше Кузьменко володів і керував ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції». Зараз воно записане на Мар’яна Победінського з Івано-Франківська, який орендує якесь майно у Володимира Прокопіва – заступника мера Києва Віталія Кличка.

Усього «Еко-Буд-Трейд» із грудня 2015 р. виграв тендерів на 7,55 млрд грн., а «Варда Спецбуд Монтаж» із квітня 2016 р. – на 834,59 млн грн.

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