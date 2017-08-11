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Голова суду Вовк зробив «методичку» для свого довіреного, як відповідати на допиті в НАБУ

11 Серпня 2017

Галицький райсуд м. Львова наклав арешт на тимчасово вилучене майно голови Окружного адмінсуд м. Києва Павла Вовка. Про це свідчать ухвали суду від 4 серпня.

Арешт було накладено, зокрема, на готівку у розмірі $20 тис, 11 круглих золотих монет НБУ «20 грн, 2012 рік», 1 круглу золоту монету НБУ «20 грн, 2012 рік»,1 круглу золоту монету «165 років Одеській юридичній школі. 2012 рік», і три золоті злитки на 150 г.

Крім того, арештовано довіреність від 2012 року, видана Павлом Вовком на ім’я Костянтина Мартиненка. Окрім вказаної довіреності, суд арештував чотири аркуші паперу формату А4 з друкованим текстом, який являє собою проект питань та відповідей на них, що необхідно давати Мартиненку під час допиту в НАБУ. Текст цієї «методички» в судовому реєстрі не оприлюднено.

Також накладено арешт на збірник судових рішень Окружного адмінсуду м. Києва, КААС та ВАСУ на 107 аркушах, а також на заперечення на апеляційну скаргу по справі № 826/27150/15 разом з копіями судових рішень по цій справі – це справа за позовом ТОВ «СПР-Груп» до податкової про скасування податкових рішень на суму понад 42 млн грн.

ДФС винесла ці повідомлення на основі висновків щодо нереальності здійснення господарських операцій «СПР-Груп» з контрагентами ТОВ «Маритен», ТОВ «Мега Пром», ТОВ «Лантіком», ТОВ «Донінвестплюс» та ТОВ «Лонг Вест». «СПР-Груп» це заперечує. У липні 2016 Окружний аждмінсуд Києва скасував майже всі податкові рішення по «СПР-Груп», КААС залишив цю постанову без змін, і зараз ця справа у ВАСУ. Нагадаємо, ТОВ «СПР-груп» за часів президента Віктора Януковича отримало підряди на реконструкцію очисних споруд на 1,03 млрд грн. Дані про «СПР-Груп» було виявлено у документах, знайдених у «Межигір’ї» після втечі Януковича.

Усі вказані документи були виявлені і вилучені під час обшуку 25 травня у квартирі по вул. М. Шепелєва у Києві, що належить Костянтину Мартиненку.

26 травня НАБУ і САП провели обшук у будинку, який належить екс-дружині Вовка Світлані Вовк. Під час обшуку було вилучено два мобільні телефони Костянтина Мартиненка, які він за допомогою свого захисника Івана Мартиненка безуспішно намагався повернути у липні цього року.

Нагадаємо, Павло Вовк підозрюється у незаконному збагаченні.

Будинок екс-дружини голови Окружного адмінсуду м. Києва Світлани Вовк. Коли детективи НАБУ прийшли сюди з обшуком вранці, вони застали Павла Вовка там. Хоча офіційно суддя нібито розлучився з дружиною, вони спільно їздять закордон і ведуть господарство, вказує слідство. Фото: Телепрограма «Наші гроші».

За даними слідства, суддя Павло Вовк не вказав у своїх деклараціях за 2015 і 2016 рр про користування житловим будинком на 127 кв м і ділянкою 0,16 га у с. Віта Поштова, які з 2008 по жовтень 2016 належали його матері Зінаїді Зонтовій, а з жовтня 2016 зареєстровані на колишню дружину судді – Світлану Вовк.

Слідство вказує, що ймовірно будинок і ділянка перебували у фактичному користуванні судді та його родини, оскільки він за наявними даними у цей період проживав там і вів спільний побут з екс-дружиною. Їхній шлюб судом розірвано 12.05.2015, проте у 2015-2016 вони здійснили декілька спільних поїздок закордон.

Також Вовк у деклараціях не зазначив і активи своєї колишньої дружини, зокрема, дохід від здійснення підприємницької діяльності, який за даними ДФС в 2015 році склав 1,54 млн грн, а в 2016 – 1,79 млн грн.

Сам Павло Вовк задекларував квартиру у Києві по вул. Тростянецькій, що належить його екс-дружині і дітям. Проте, за даними слідства, Вовк у цій квартирі у 2015-2016 не проживав. Натомість там фактично проживала його мати. До речі, Зінаїда Зонтова у грудні 2016 року купила майже 2 га у с. Нижча Дубечня Вишгородського району.

Крім того, Вовк не вказав у декларації за 2016 те, що він користується автомобілем Audi Q7, який зареєстрований на тестя судді. У декларація Вовк значиться лише автомобіль Acura MDX 2008 року випуску.

У НАБУ також зазначають, що Вовк за 2015 задекларував $30 тис і 20 тис євро готівкою та протягом 2012-2016 подружжя Вовків з дітьми здійснили багато виїздів за кордон, що не співвідноситься із рівнем їх доходів. У них навіть була поїздка до Норвегії на приватному літаку.

Павло Вовк очолив Окружний адмінсуд м. Києва у березні 2015 року. До того з 2007 року він працював суддею цього суду.

Павло Вовк з 2000 по 2005 працював у столичних прокуратурах, після чого на рік став заступником гендиректора ТОВ «Юридична компанія «РАДА» Ірини Нечипоренко, яку називають дочкою нардепа Сергія Ківалова («Опозиційний блок»). Як відомо, її колишній чоловік екс-прокурор Подільського району м. Києва Сергій Нечипоренко разом із заступником прокурора цієї ж прокуратури Олексієм Білим обвинувачуються в отриманні $150 тис хабара, їхня справа вже в суді.

З 2006 по 2007 рр Павло Вовк був помічником нардепа від Партії регіонів Сергія Ківалова.

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