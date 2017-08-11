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Екс-голова Київської САД фрезерує дороги Житомирщини вдвічі дорожче, ніж «труханівці» на Полтавщині

11 Серпня 2017

Служба автомобільних доріг у Житомирській області 7-8 серпня за результатами тендеру уклала три угоди з ПП «Автомагістраль» щодо послуг із поточного середнього ремонту автодоріг державного значення на загальну суму 247,23 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року відремонтують такі траси:

  • за 105,90 млн грн.Р-28 Виступовичі – Житомир окремими ділянками,
  • за 86,17 млн грн.Р-18 Житомир – Попільня – Сквира – Володарка – Ставище на ділянці км 4+222 – км 10+300 довжиною 6,1 км по 14,18 млн грн. за кілометр,
  • за 55,15 млн грн.Н-03 Житомир-Чернівці окремими ділянками.

За підсумковою відомістю ресурсів до найбільшого договору (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки), 3,29 млн грн. піде на роботу дорожньої фрези Wirtgen W 2000 по 3 087 грн./маш.-год. Холодне фрезерування нею на глибину 5 см коштує 19,14 грн./кв. м. Днями на виграному ТОВ «Ростдорстрой» тендері Полтавської САД вони коштували 2 413 грн./маш.-год. і 8,54 грн./кв. м, що відповідно на чверть і вдвічі дешевше.

Ще 1,55 млн грн. піде на фасонні дорожні елементи з оцинкованої сталі по 38 333 грн./т.

Бітумна дорожня емульсія ЕКШ-60 на 1,09 млн грн. і модифікована дорожня емульсія ЕКШМ-60 на 0,55 млн грн. коштують 7 тис грн./т.

Ціни асфальтобетону та бетону – головних статей ремонтних витрат – у відомості не вказані. Але, згідно наданим калькуляціям, приготування тони ЩМА-20 коштує 1 427 грн., асфальтобетону щільного крупнозернистого типу А марки 1 – 980 грн., а щільного піщаного типу Г марки 1 – 1 212 грн. Приготування кубометра бетону В-15 коштує 845 грн., бетону В-25 – 941 грн., а мурувального цементного розчину М100 – 807 грн.

За найбільшою угодою, на заробітну плату піде 789 тис грн., тобто менше відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третину відсотка – 337 тис грн.

Сума угод на 12% нижча від загальної очікуваної вартості в 280,53 млн грн.

Єдиним конкурентом було ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 4 м.Брест» (Білорусь).

Натомість ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» не допустили до аукціонів через надання невиконаного аналогічного договору. Ціна послуг за ним становила 428 тис грн., а за актами й довідками виконано робіт на 35 тис грн.

Засновником «Автомагістралі» є Микола Скоростецький, який у 2005-2007 роках очолював Службу автомобільних доріг у Київській області.

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