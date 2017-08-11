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Член міськвиконкому виграв 63 мільйони на реконструкцію Харківської філармонії

11 Серпня 2017

Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації 8 серпня за результатами тендеру замовив ПрАТ «Трест Житлобуд – 1» реконструкцію філармонії (коригування у зв’язку з виділенням пускових комплексів) за 62,65 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року мають виконати пам’ятникоохоронні роботи по будівлі-пам’ятці архітектури КП «Харківська обласна філармонія» по вул. Римарська, 21. Йдеться зокрема про загальнобудівельні, сантехнічні та протипожежні роботи, влаштування інженерних мереж, сценічного комплексу великої зали та гіпсового ліпного оздоблення, придбання, доставку і монтаж устаткування тощо. Гарантійний строк становить десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів первинної пропозиції переможця, кубометр брусу 100х200 мм (лаги) коштує 21 667 грн., а дошки шпунтованої 120х60 мм із просочуванням – 25 тис грн./куб. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Порода деревини та інші деталі про них невідомі, що унеможливлює порівняння з ринком. У відкритих джерелах ціни хвойного клеєного брусу 100х200 не перевищують 13 500 грн./куб. м.

Цегла силікатна одинарна повнотіла 250х120х65 мм невідомих марок із доставкою коштує 2 021 грн. і 3 075 грн. за тисячу штук, що загалом відповідає ринку та іншим тендерам.

Фарбу в/а замовили по 200-213 грн./кг, гарячекатану арматурну сталь – по 16-19 тис грн./т, а бетон В30 М400 – по 1 575 грн./куб. м.

Найдорожчими гіпсовими виробами є два Атланти по 195 тис грн./шт.

Під час аукціону компанія знизила ціну на відсоток, тож остаточні ціни дещо нижчі.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 46,24 млн грн.

На заробітну плату піде 4,34 млн грн., тобто сім відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже два відсотки – 1,11 млн грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 63,33 млн грн.

Місцевий «Трест Житлобуд – 1» належить Олександру Харченку – екс-депутату Харківської облради від Партії регіонів, а нині – члену виконкому Харківської міськради. Він також володіє харківським ТОВ «Південспецатоменергомонтаж».

Усього з 2008 року переможець отримав держпідрядів на 605,70 млн грн. У тому числі нинішній замовник уклав із ним угод щодо філармонії на 341,60 млн грн.

Дорожчим конкурентом було ТДВ «Житлобуд-2», основними засновниками якого є член Харківського виконкому Юрій Кроленко (50%) та екс-депутат Харківської міської ради Олександр Конюхов (18,5%).

У 2015 році Конюхов балотувався до Харківської міськради від партії «Відродження» на чолі з міським головою Геннадієм Кернесом, але не пройшов.

Крім того, одеське ТОВ «Арт Проект-2010» пропонувало на 1 тис грн. нижчу ціну, але його відхилили через нестачу дозволу на роботи підвищеної небезпеки, недоліки довідки про працівників та кошторисів.

Довідково:

За словами директора й головного диригента Харківської обласної філармонії Юрія Янка, велика зала філармонії виглядатиме так само, якою вона була у 19 столітті.

«Сама зала буде з ложами, ліпленням, атлантами, янголятами. Сама філармонія після завершення робіт стане величезним комплексом, де можна буде отримати повний спектр музичних послуг: послухати орган, оркестр, солістів, хор», – сказав він.

Уперше в Україні в залі буде встановлено спеціальне звукове обладнання (так звана «мушля», яка фокусує звук). Також змонтують спеціальний механізм, завдяки якому буде підніматися й опускатися оркестрова яма.

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