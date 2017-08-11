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Бізнес-партнера керівника «Укроборонпрому» готують на директора підприємства «Укроборонпрому»

11 Серпня 2017

Тимчасово виконуючий обов’язки директора держпідприємства «Електричні системи» Олександр Тіщенко є єдиним кандидатом на посаду керівника цього підприємства.

Про це пише херсонське видання «Мост» з посиланням на декларацію, яку подав Тіщенко як кандидат. Декларацій інших кандидатів на цю посаду в публічному доступі відсутні. Тіщенко донедавна був радником заступника гендиректра концерну «Укроборонпром». В Херсоні у нього чотири квартири, він також орендує кімнату в гуртожитку «Київського бронетанкового заводу», який входить в концерн. Минулого року він заробив 285 тис грн., готівкою зберігає $115 тис.

В 2010 році Тіщенко обирався депутатом Камишанської селищної ради (це Корабельний район м. Херсон – ред.) від партії «Фронт змін». Від цієї ж партії тоді депутатом Херсонської облради став нинішній генеральний директор «Укроборонпрому» Роман Романов.

До 2013 року Тіщенко був керівником ТОВ «Корисні рецепти». Ця фірма прописана за однією адресою з автосалонами, якими раніше володів Романов, і які зараз переписані на його родичів. Власник «Корисних рецептів» Наталія Гарнага є засновником низки компаній, якими раніше володів саме Роман Романов.

Підприємство «Електронні системи» в грудні 2015 року заснував концерн «Укроборонпром», квітня його в.о. керівника є Тіщенко.

Партнером «Електронних систем» є американська компанія «Delphi Corporation», яка 12 липня офіційно уклала першу угоду з підприємством.

Нагадаємо, заступника гендиректора «Укроборонпрому» Романа Романова та керівниками підприємств концерну призначена велика кількість вихідців з Херсону та області, або колишніх працівників концерну «Богдан», яким володіє перший заступник секретаря СНБО Олег (Свинарчук) Гладковський. Раніше в ЗМІ Гладковський визнавав, що саме він сприяв призначенню Романова керівником «Укроборонпрому».

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