«Укрспецекспорт» купив дюжину автомобілів, серед яких Land Cruiser за 1,4 мільйони

ДК «Укрспецекспорт» 11 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» легкових автомобілів на 7,64 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Поставлять 12 таких автомобілів 2017 року випуску:

1 шт. – Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D Comfort (NP) 2.755L Wagon A/T GDJ150L-GKTEYW (сріблястий металік) за 1,37 млн грн.

3 шт. – Toyota Camry 2.5 Elegance (3R) 2.49L Sedan A/T ASV50L-AETNKX (чорний та сріблястий металік) по 785 тис грн.

8 шт. – Toyota Corolla 1.6 Live (2S) 1.598L Sedan M/T ZRE181L-DEFDKX (чорний металік) по 490 тис грн.

На своєму сайті «Алмаз Мотор, ЛТД» зараз пропонує їх у таких комплектаціях і кольорах відповідно по 1 38 млн грн., 789 тис грн. і 483 тис грн.

Найдорожчий Land Cruiser буде оснащений круїз- і клімат-контролем, набором подушок безпеки для водія та переднього пасажира і шторок для другого ряду, камерою заднього виду, Bluetooth, AUX, USB, мультимедійною системою Touch 2 із кольоровим сенсорним дисплеєм 7″ і 9 динаміками.

Модель Camry теж матиме круїз- і клімат-контроль, а Corolla – механічний кондиціонер.

Гарантійний строк на всі автівки становить три роки або 100 тис км пробігу.

Ціна переможної пропозиції на 17% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Дніпровський «Алмаз Мотор, ЛТД» із групи компаній «Алмаз» належить Олексію Шоху та Олександру Корнієнку.

У торгах також брали участь ТОВ «ВіДі Автострада», ТОВ «Гранд Мотор» і ТОВ «Автосаміт Лтд». Останні дві фірми жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

В лютому генеральним директором «Укрспецекспорту» було призначено Павла Букіна, який працює в «Укрспецекспорті» багато років, а в 2012-2013 році займав посаду заступника директора «Укроборонпрому», якому підпорядковується підприємство.

Одночасно з призначенням Букіна його заступником став Рустама Тедиашвілі, екс-депутат Херсонської міськради («Фронт Змін» Арсенія Яценюка, потім – Партія регіонів).

Гендиректор «Укроборонпрому» Роман Романов також є вихідцем з Херсону, до призначення він керував президентською виборчою кампанією Порошенка по Херсонщині. Романов також торгував автомобілями «Хюндай», які в Україні збирає корпорація «Богдан» Гладковського, співвласником котрої раніше був Порошенко.

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