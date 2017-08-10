НОВИНИ

10.08.2017

Спортивні комунальники в Рубіжному замовили будівництво ринку за півтора мільйона

«Вишка» узаконила газові ліцензії Злочеському, але одна суддя це рішення назвала помилковим

Волноваська міськрада придбала кондиціонери дорожче від ринку у півтора рази

У 7 мільйонів обійдеться проект оновлення зали засідань Верховної Ради зі сканерами відбитків пальців

«Окко» та «єремеєвці» поділили 89 мільйонів на паливо для Нацполіції

ОГХК хотіла скасувати наказ МЕРТ, за яким має сплатити 340 мільйонів дивідендів в держбюджет

Одесити розіграли 58 мільйонів на ремонт аеродрому «Миколаїв» за таємними цінами

«Укрспецекспорт» купив дюжину автомобілів, серед яких Land Cruiser за 1,4 мільйони

09.08.2017

Франківська облрада з другої спроби придбала Toyota Highlander за мільйон

Козинський за 54 мільйони перебудує лікарню під хоспіс у Дніпрі

Одесити без відкритих кошторисів поділили півмільярда на трасу в Миколаївській області

Луганська психлікарня скупилася без тендерів у «сімейних» ФОПів

СБУ розіграло між фірмами порошенківського авіатора 15 мільйонів на Шкоди

Оточення Злочевського будує котеджі на 10 гектарах комунальної землі під Києвом

Турки за 125 мільйонів відремонтують шматок Набережного шосе в Києві

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

«Укрспецекспорт» купив дюжину автомобілів, серед яких Land Cruiser за 1,4 мільйони

10 Серпня 2017

ДК «Укрспецекспорт» 11 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» легкових автомобілів на 7,64 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Поставлять 12 таких автомобілів 2017 року випуску:

  • 1 шт. – Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D Comfort (NP) 2.755L Wagon A/T GDJ150L-GKTEYW (сріблястий металік) за 1,37 млн грн.
  • 3 шт. – Toyota Camry 2.5 Elegance (3R) 2.49L Sedan A/T ASV50L-AETNKX (чорний та сріблястий металік) по 785 тис грн.
  • 8 шт. – Toyota Corolla 1.6 Live (2S) 1.598L Sedan M/T ZRE181L-DEFDKX (чорний металік) по 490 тис грн.

На своєму сайті «Алмаз Мотор, ЛТД» зараз пропонує їх у таких комплектаціях і кольорах відповідно по 1 38 млн грн., 789 тис грн. і 483 тис грн.

Найдорожчий Land Cruiser буде оснащений круїз- і клімат-контролем, набором подушок безпеки для водія та переднього пасажира і шторок для другого ряду, камерою заднього виду, Bluetooth, AUX, USB, мультимедійною системою Touch 2 із кольоровим сенсорним дисплеєм 7″ і 9 динаміками.

Модель Camry теж матиме круїз- і клімат-контроль, а Corolla – механічний кондиціонер.

Гарантійний строк на всі автівки становить три роки або 100 тис км пробігу.

Ціна переможної пропозиції на 17% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Дніпровський «Алмаз Мотор, ЛТД» із групи компаній «Алмаз» належить Олексію Шоху та Олександру Корнієнку.

У торгах також брали участь ТОВ «ВіДі Автострада», ТОВ «Гранд Мотор» і ТОВ «Автосаміт Лтд». Останні дві фірми жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

В лютому генеральним директором «Укрспецекспорту» було призначено Павла Букіна, який працює в «Укрспецекспорті» багато років, а в 2012-2013 році займав посаду заступника директора «Укроборонпрому», якому підпорядковується підприємство.

Одночасно з призначенням Букіна його заступником став Рустама Тедиашвілі, екс-депутат Херсонської міськради («Фронт Змін» Арсенія Яценюка, потім – Партія регіонів).

Гендиректор «Укроборонпрому» Роман Романов також є вихідцем з Херсону, до призначення він керував президентською виборчою кампанією Порошенка по Херсонщині. Романов також торгував автомобілями «Хюндай», які в Україні збирає корпорація «Богдан» Гладковського, співвласником котрої раніше був Порошенко.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Ударили цифрою по корупціонерах
08 Серпня 2017

«Щотижня читаю про себе чергову маячню»
04 Серпня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

10.08.2017

Луганськ Спортивні комунальники в Рубіжному замовили будівництво ринку за півтора мільйона

Донецьк Волноваська міськрада придбала кондиціонери дорожче від ринку у півтора рази

Миколаїв Одесити розіграли 58 мільйонів на ремонт аеродрому «Миколаїв» за таємними цінами

09.08.2017

І-Франк Франківська облрада з другої спроби придбала Toyota Highlander за мільйон

Дніпро Козинський за 54 мільйони перебудує лікарню під хоспіс у Дніпрі

Миколаїв Одесити без відкритих кошторисів поділили півмільярда на трасу в Миколаївській області

Луганськ Луганська психлікарня скупилася без тендерів у «сімейних» ФОПів

Київ Оточення Злочевського будує котеджі на 10 гектарах комунальної землі під Києвом

Київ Турки за 125 мільйонів відремонтують шматок Набережного шосе в Києві

Львів Менеджеру Дубневичів не вдалось визволити 40 мільйонів, вилучені СБУ під час обшуку

08.08.2017

Донецьк Упійманого на хабарі $1000 поліцейського суд засудив до мінімального штрафу в 850 гривень

Харків «Київметробуд» вперше виграв тендер на будівництво метро в Харкові за 99 мільйонів

Львів У Львові містобудівні умови видають з порушеннями через війну виконкому з ДАБІ, – експерт

07.08.2017

Київ Суд змусив надати фірмі консула Ємену містобудівні умови на 10 гектарів лісу під Києвом

Донецьк Екологи Жебрівського за півроку замовили наукових конференцій майже на мільйон

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ