«Укрспецекспорт» купив дюжину автомобілів, серед яких Land Cruiser за 1,4 мільйони

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
10 Серпня 2017
ДК «Укрспецекспорт» 11 липня за результатами тендеру замовила ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» легкових автомобілів на 7,64 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Поставлять 12 таких автомобілів 2017 року випуску:
На своєму сайті «Алмаз Мотор, ЛТД» зараз пропонує їх у таких комплектаціях і кольорах відповідно по 1 38 млн грн., 789 тис грн. і 483 тис грн.
Найдорожчий Land Cruiser буде оснащений круїз- і клімат-контролем, набором подушок безпеки для водія та переднього пасажира і шторок для другого ряду, камерою заднього виду, Bluetooth, AUX, USB, мультимедійною системою Touch 2 із кольоровим сенсорним дисплеєм 7″ і 9 динаміками.
Модель Camry теж матиме круїз- і клімат-контроль, а Corolla – механічний кондиціонер.
Гарантійний строк на всі автівки становить три роки або 100 тис км пробігу.
Ціна переможної пропозиції на 17% нижча від очікуваної вартості закупівлі.
Дніпровський «Алмаз Мотор, ЛТД» із групи компаній «Алмаз» належить Олексію Шоху та Олександру Корнієнку.
У торгах також брали участь ТОВ «ВіДі Автострада», ТОВ «Гранд Мотор» і ТОВ «Автосаміт Лтд». Останні дві фірми жодного разу не знижували ціну під час аукціону.
В лютому генеральним директором «Укрспецекспорту» було призначено Павла Букіна, який працює в «Укрспецекспорті» багато років, а в 2012-2013 році займав посаду заступника директора «Укроборонпрому», якому підпорядковується підприємство.
Одночасно з призначенням Букіна його заступником став Рустама Тедиашвілі, екс-депутат Херсонської міськради («Фронт Змін» Арсенія Яценюка, потім – Партія регіонів).
Гендиректор «Укроборонпрому» Роман Романов також є вихідцем з Херсону, до призначення він керував президентською виборчою кампанією Порошенка по Херсонщині. Романов також торгував автомобілями «Хюндай», які в Україні збирає корпорація «Богдан» Гладковського, співвласником котрої раніше був Порошенко.
Ударили цифрою по корупціонерах
08 Серпня 2017
«Щотижня читаю про себе чергову маячню»
04 Серпня 2017