У 7 мільйонів обійдеться проект оновлення зали засідань Верховної Ради зі сканерами відбитків пальців

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
10 Серпня 2017
Управління справами Верховної Ради України 17 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Амріта Комплексні рішення» проектування технічного переоснащення зали засідань за 6,91 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До 20 грудня розроблять проектно-кошторисну документацію технічного переоснащення зали засідань по вул. Грушевського, 5.
Головною зміною є те, що нова система дозволить ідентифікувати народних депутатів по відбитку пальця перед голосуванням. Ця можливість може бути реалізована за умови відповідних змін до чинного законодавства.
Крім того, за допомогою планшетів депутати зможуть у кулуарах мати доступ до документів засідань. Також передбачена електронна реєстрація і візуальний контроль перебування на робочому місці за допомогою системи відеоспостереження.
Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 7,00 млн грн.
Єдиним конкурентом було ПрАТ «Литер» із вищою на 0,2% остаточною ціною.
Київською фірмою «Амріта комплексні рішення» Сергія Краковецького керує Євген Рімек, а його заступником є Анжеліка Рубєжова.
Раніше Краковецький був партнером Рубєжової по ліквідованому ТОВ «Амріта-Ком».
Обидві фірми прописані по вул. Козацька, 120/4Є – разом із ТОВ «Елко Україна», яким керує Рубєжова. Торік останнє фігурувало у кримінальному провадженні проти службовців ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс».
Рімек був помічником екс-нардепа Олександра Шевченка (блок «За єдину Україну!»), а Рубєжова – екс-нардепа Олега Шаблатовича (Партія Регіонів).
Усього з грудня 2015 р. переможець виграв тендерів на 85,79 млн грн. Зокрема у квітні 2016 р. управління замовило йому модернізацію конференц-системи конференц-залу за 11,93 млн грн.
Власниками фірми «Литер» є Валерій Кірмасов і Юрій Бойко (не плутати з нардепом). У листопаді 2015 р. їй дали 7,20 млн грн. на конгрес-систему зали засідань погоджувальної ради. А потім через можливу зміну зали дозамовили техніки ще на 4,20 млн.
Нагадаємо, у квітні 2016 р. управління очолив Петро Боднар – колишній помічник Андрія Парубія, нинішнього голови Верховної Ради.
Довідково:
Інтегрована АС «Електронна зала пленарних засідань» включатиме:
Система буде розділена на дві незалежні частини: 1) підсистему електронного голосування і підрахунку голосів; 2) інформаційно-аналітичну підсистему «Електронний законопроект». Перша з них під час голосування і підрахунку голосів перебуватиме в «автономному режимі», тобто не буде підключена фізично та логічно до інших систем. Результати підрахунку завірятимуться ЕЦП системи до виходу з «автономного режиму».
Загалом «Електронна зала пленарних засідань» охопить:
Стаціонарне робоче місце нардепа включатиме:
Нардепів для доступу до робочих місць будуть ідентифікувати таким(и) способом(ами):
Tеги | Важливо, Зв’язок, Комп’ютерізація, Парламент
Ударили цифрою по корупціонерах
08 Серпня 2017
«Щотижня читаю про себе чергову маячню»
04 Серпня 2017