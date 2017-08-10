Спортивні комунальники в Рубіжному замовили будівництво ринку за півтора мільйона

Комунальне підприємство «Рубіжанський фізкультурно-спортивний комплекс» Рубіжанської міської ради Луганської області 24 липня за неконкурентною процедурою уклало угоду з ТОВ «Нові технології» щодо будівництва торгівельного майданчика на суму 260 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Сама угода була опублікована тільки 8 серпня. За нею фірма побудує торгівельний майданчик по вул. Володимирській в районі житлових будинків №25,27 в місті Рубіжне. Самі роботи потрібно закінчити до 30 вересня. Замовник зобов’язався перерахувати фірмі на попередню закупівлю матеріалів 82% від загальної суми угоди. В угоді відсутня інформації про вартість будматеріалів.

Взагалі, це друга черга будівництва ринку. Роботи на першому етапі також виконували «Нові технології», в травні комунальники уклали угоду з фірмою на 1,05 млн грн., її дія закінчилася 15 липня.

Керівником комунального підприємства «Рубіжанський фізкультурно-спортивний комплекс» є депутат Рубіжанської міської ради від «Опозиційний блок» Анатолій Бусєнков. Нещодавно, 31 травня депутати місцевої ради змінили види статутної діяльності цього підприємства, надавши права йому можливість отримувати прибуток, завдяки чого це КП може займатися всіма видами підприємницької діяльності. Саме КП було створено рішенням Рубіжанської міської ради 09 червня 2016 року.

Відносно самої землі, на котрій знаходиться торгівелний майданчик, то вона була передана в постійне користування КП «Рубіжанський фізкультурно-спортивний комплекс» 25 січня 2017 року, після чого 31 травня підприємство було звільнено від сплати земельного податку.

«Нові технології» зараз зареєстроване у Києві, раніше було прописане в Луганську. Засновниками фірми є луганчани Сергій Перехов, Федір Єрохін та Ростислав Піхельсон. Останній також є співзасновником ТОВ «Інвестор», де його бізнес-партнером є Едуард Лозовський, який раніше був першим заступником голови Луганської облдержадміністрації.

За даними «Прозорро», з початку поточного року «Нові технології» отримали замовлень на 2,73 млн грн. Всі угоди були укладені за неконкурентною допороговую процедурою.

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