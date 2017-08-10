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ОГХК хотіла скасувати наказ МЕРТ, за яким має сплатити 340 мільйонів дивідендів в держбюджет

10 Серпня 2017

Господарський суд м. Києва відмовився скасувати наказ Міністерства економрозвитку від 28.04.2017, відповідно до якого ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» має сплатити в держбюджет 338,85 млн грн дивідендів за 2016 рік. Про це свідчить рішення від 1 серпня.

Вказаним наказом МЕРТ №642 затверджено розподіл чистого прибутку ПАТ «ОГХК» за 2016 та розмір річних дивідендів:

  • 50% чистого прибутку в розмірі 338,85 млн грн спрямувати на виплату дивідендів;
  • 5% чистого прибутку в розмірі 33,88 млн грн спрямувати до резервного капіталу;
  • 45% чистого прибутку в розмірі 304, 96 млн грн спрямувати на розвиток виробництва.

У травні «ОГХК» звернулося до суду, вимагаючи визнати неправомірним наказ МЕРТ і скасувати його. Державна компанія вважає наказ №642 неправомірним, оскільки його результатом мало стати подвійне нарахування дивідендів – за три квартали 2016 року як для підприємства у формі ДП, і за чотири квартали, як для підприємства у формі ПАТ.

Колізія пов’язана з тим, що ДП «ОГХК» наприкінці 2016 року перетворилося на ПАТ «ОГХК», єдиним засновником якого є держава в особі МЕРТ.

Компанія, не бажаючи платити подвійні дивіденди, вказує, що у 2016 році емісія цінних паперів ПАТ «ОГХК» не відбулася, а 2016 не є звітним для ПАТ, як для емітента акцій, що на думку ПАТ, унеможливлює виплату дивідендів у відповідності до приписів ст.30 закону «Про акціонерні товариства».

Відзначимо, що у фінансовій звітності «ОГХК» за 2016 рік разом з висновком незалежного аудитора KPMG вказано, що «у 2016 році Компанія не оголошувала виплати дивідендів». Ця звітність була складена для «ОГХК» вже у формі ПАТ.

МЕРТ повністю заперечило проти позову ПАТ «ОГХК», вказуючи на прийняття наказу у відповідності до вимог чинного законодавства.

Суд не задовольнив позов ПАТ «ОГХК», дійшовши висновку, що права та інтереси товариства внаслідок прийняття Наказу МЕРТ №642 від 28.04.2017 порушено не було.

Суд вказав, що відповідно до законодавства, частина чистого прибутку від діяльності підприємства має розподілятись між акціонерами товариства, а у випадку «ОГХК» – це лише держава в особі МЕРТ. При цьому виключно до компетенції МЕРТ належать повноваження щодо вирішення питання про розподіл чистого прибутку товариства.

Чинне законодавство ототожнює частину чистого прибутку і дивіденди, різними є суб’єкти виплати – частину чистого прибутку виплачує державне підприємство, а дивіденди – акціонерне товариство, а також різними є порядок та строки їх виплати.

Виплата дивідендів мала бути проведена не пізніше 30 червня 2017.

Відзначимо, що 15.06.2017 МЕРТ внесло зміни до вказаного наказу в частині визначення розміру розподілених сум.

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