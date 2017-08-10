Одесити розіграли 58 мільйонів на ремонт аеродрому «Миколаїв» за таємними цінами

КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради 4 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Автомагістраль-Південь» поточний ремонт покриття штучної злітно-посадкової смуги і руліжної доріжки за 57,59 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 21 серпня мають виконати ремонтні роботи площі обсягом 124 тис кв. м у середньому по 466 грн./кв. м. Йдеться про демонтаж обмежувальних вогнів ШЗПС, фрезерування, влаштування асфальтобетонного покриття, нанесення маркування тощо.

Підсумкові відомості ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

На заробітну плату піде 224 тис грн., тобто третина відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже піввідсотка – 246 тис грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 57,85 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

«Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному. Маркувальну машину переможцю надасть ТОВ «Колор С.І.М.», а частину техніки – ТОВ «Белогві» компанії «Веспарк Бізнес Лтд» із британських островів у Індійському океані. Асфальтозмішувальний завод (установка) залучено за договором поставки у ТОВ «Шляховик-97» Олександра Бойка.

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