Учасники «формульного» тендеру залізниці на 2 мільярди зчепились в АМКУ на радість «Трейд Коммодіті»

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09 Серпня 2017

Чотири учасника оскаржили в АМКУ тендер філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» щодо закупівлі дизельного палива на очікувану суму 2,00 млрд грн. Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Залізниця хоче купити 90 тис т дизпалива за очікуваною ціною 22 190 грн. за тонну.

У цих торгах застосовано формульне ціноутворення – прив’язка ціни до курсів валют і світових котирувань у системі Platt’s.

На тендер прийшло шість фірм: ПП «ОККО Контракт», ТОВ «Трейд Коммодіті», ТОВ «Нафтотрейд-Капітал», ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна», ТОВ «Елемент Нафта» і ТОВ «Анвітрейд». Усі вони були допущені замовником до аукціону.

Одразу після цього чотири з шести учасників поскаржились в АМКУ на формальні недоліки пропозицій своїх конкурентів:

  • «ТД «Сокар Україна» – на «ОККО Контракт», «Анвітрейд» і «Нафтотрейд-Капітал»,
  • «Елемент Нафта» – на «ОККО Контракт» і «Нафтотрейд-Капітал»,
  • «ОККО Контракт» – на всіх інших,
  • «Нафтотрейд-Капітал» – на всіх інших.

Перші три скарги адмінколегія розгляне 21 серпня, а рішення про прийняття до розгляду четвертої скарги ще не прийнято.

У разі затягування або відміни цього тендеру продовжить діяти старий контракт центру із вищезгаданою компанією «Трейд Коммодіті», яка не подавала скарг в АМКУ. Нині вона є єдиним постачальником дизелю для залізниці та не погоджується знижувати ціну до ринкової.

Покровителем «Трейд Коммодіті» Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у великому офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

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