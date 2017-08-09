Турки за 125 мільйонів відремонтують шматок Набережного шосе в Києві

КК «Київавтодор» 3 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» капітальний ремонт Набережного шосе за 124,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року дорогу відремонтують на ділянці від Поштової площі до моста Метро довжиною близько 3 км. Виконають підготовчі та дорожні роботи, влаштують тротуари та благоустроять територію.

Замовник не оприлюднив підсумкові відомості ресурсів та кошториси разом із договором, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення. Натомість у складі пропозиції переможця завантажено кошторисний файл у форматі .imd, який можна відкрити лише за допомогою спеціалізованої програми.

Гарантійний строк на облицювання гранітними плитами і гранітний бортовий камінь становить 15 років, на люки, чавунні зливоприймальні решітки, бетонні опорні плити під люки, бетонні та залізобетонні бортові камені, бар’єрне огородження та оцинковану напрямну пішохідну огорожу – 10 років, на покриття з асфальтобетону і плитки – 5 років, на розмітку двокомпонентним холодним пластиком – рік.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 975 тис грн.

На заробітну плату піде 4,26 млн грн., тобто три відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 514 тис грн.

Ціна угоди на шість відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі в 132,89 млн грн.

ВАТ «Дорожньо-будівельний трест № 4 м.Брест» (Білорусь) пропонувало на 0,2% нижчу ціну. Проте його відхилили через відсутність договору про умови надання банківської гарантії, додаткової угоди до контракту з директором про продовження його строку дії, актів на орендовані маркувальну машину і стоянку, а також ліцензії на сайті ДАБІ. Білоруський облавтодор оскаржив своє відхилення в АМКУ, заявивши, що тендерна документація не вимагала надавати ці документи, але згодом відкликав скаргу.

Дорожчим конкурентом було ПП «Київшляхбуд», яке єдине не знижувало ціну під час аукціону. У складі пропозиції фірма із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова завантажила аналогічні договори без додаткових угод із додатками, пояснивши, що Генпрокуратура вилучила їх 22 березня. На підтвердження надано протокол обшуку офісу та ухвалу суду в рамках кримінального провадження №42017000000000596 від 3 березня. Службовців «Київавтодору» і переможців тендерів «Київшляхбуд», ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», ТОВ «Глобус-авто», ТОВ «Тілльман Інжинірінг» і ТОВ «Основа» підозрюють у виведенні коштів на рахунки фірм з ознаками фіктивності. У якості проміжних ланок від «Київшляхбуду» до таких фірм у справі фігурують ТОВ «Будівельна компанія Ескадор» і ТОВ «Ростдорстрой».

Власниками «Онур Конструкціон Інтернешнл» є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

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