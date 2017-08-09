СБУ розіграло між фірмами порошенківського авіатора 15 мільйонів на Шкоди

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Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України 27 липня за результатами тендеру замовив ТОВ «Торговий дім «Євромоторс» 23 легкових автомобіля спеціалізованого призначення на загальну суму 14,69 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить 22 легкових автомобілів Skoda Octavia A7 Ambition вартістю 635 тис грн. кожен та одну автівку Skoda Octavia A7 Combi Ambition за 722 тис грн.

Всі автомобілі 2017 року випуску. Кожне авто матиме бензиновий двигун 1,8, програму стабілізації руху (ESP) з системою антиблокування (ABS), протибуксовочною системою (ASR), гальмівним асистентом, подушки безпеки для водія і пасажира, бортовий комп’ютер, багатофункціональний дисплей, а також додаткове обладнання: сигнально-гучномовний пристрій потужністю не менше 100 Вт та виносний спеціальний світловий сигнал (маячок) синього кольору з магнітним утримувачем 12V.

У відкритих джерелах є інформація, що акційні ціни на Skoda Octavia у базовій комплектації  Active починаються з 434 тис грн., а Skoda Octavia Combi у базовій комплектації стартує від 471 тис грн.

Єдиним конкурентом переможця було ТОВ «Автоцентр Прага авто на кільцевій». Його пропозиція була вищою –  рівно 15 млн грн. Очікувана вартість склала 15,40 млн грн.

Власником ТОВ «Торговий дім «Євромоторс» є Михайло Гвоздьов. У рангу голови ради директорів корпорації «Українська авіабудівна компанія» він контролює діяльність ДП «Антонов». До 2015 року Гвоздьов був нардепом від «Блоку Петра Порошенка». До обрання нардепом займався реалізацією автомобілів в Хмельницькому через мережу автосалонів ТОВ «Автомобіле Ентерпрайзес Груп», співвласником якого є до цього часу.

Бенефіціаром «Автоцентр Прага авто на кільцевій» є дружина Михайла Гвоздьова Людмила Гвоздьова.

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