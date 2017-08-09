Оточення Злочевського будує котеджі на 10 гектарах комунальної землі під Києвом

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09 Серпня 2017

Дмитрівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області віддала у користування ТОВ «Ріелтінг сервіс ЛТД» та ТОВ «Фірма “Укрсоюзконтракт”» 10 га землі на території села Капітанівка, де фірми уже розпочали будівництво групи житлових будинків. Про це свідчать дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Три земельні наділи загальною площею 10 га зайняті лісами та розташовані  на території села Капітанівка у Києво-Святошинському районі на Київщині. Цільове призначення земельних ділянок – «для іншої житлової забудови, під житлову (котеджну) та громадську забудову».

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, усі договори оренди укладені на підставі розпорядження Києво-Святошинської РДА в один день – 4 грудня 2007 року. Строк дії договорів – 49 років з правом пролонгації, під 10% річних.

ТОВ «Ріелтінг сервіс ЛТД» орендувало загалом 6 га землі, ТОВ «Фірма “Укрсоюзконтракт”» – 4 га.

З реєстру нерухомості також відомо, що станом на вересень 2016 року на цих ділянках тривало будівництво загалом 12 житлових будинків площею по 127 кв м кожен. Ступінь готовності об’єктів на той час складав 20%.

За даними ДАБІ, фірми розпочали будівництво у серпні 2016,  і у підсумку мають звести два котеджі на 6 житлових будинків. Загальна площа одного котеджу становитиме 767,4 кв м.

Неподалік від цих ділянок ще 3,97 га орендувало ТОВ «Мактрейд» для використання у своїй господарській діяльності. Договір оренди був укладений в пакеті з трьома згаданими вище в один день на однакових умовах.

Засновниками ТОВ «Ріелтінг сервіс ЛТД» є Марат Ахмєдов (40%) та Ганна Міщенко (60%). Ці ж люди контролюють ТОВ «Фірма “Укрсоюзконтракт”». Керівником обох фірм є Марат Ахмєдов. Він же раніше очолював ТОВ «Мактрейд» Ганни Темнік та Анатолія Кулішенка.

Марат Ахмєдов входить в оточення Миколи Злочевського. У часи, коли Злочевський очолював Мінекології, підконтрольне Ахмєдову ТОВ «Українські космічні технології» постачало міністерству устаткування для автоматичного оброблення інформації вартістю понад 600 тис. грн.

ТОВ «Українські космічні технології» було прописане на вулиці Рилєєва, 10А у Києві, разом з іншими фірмами, пов’язаними зі Злочевським. Зокрема, ТОВ «Інфокс», власником якої є Злочевський. Як повідомляли «Наші гроші. ТВ», на Рилєєва, 10А була також прописана компанія «Київ Сіті Інтертеймент», директором якої раніше був Ахмєдов.

З 2010 року до квітня 2012 року Микола Злочевський був міністром екології та природних ресурсів. З 2012 по 2014 – заступником секретаря РНБО. На початку 2015 року в Генпрокуратурі повідомили, що Злочевський перебуває у розшуку, а на його рахунках у Великобританії заарештовано $23 млн. Чиновнику повідомили про підозру за статтею «незаконне збагачення». Справу проти Злочевського закрила ГПУ 1 листопада 2016 року «у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення».

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