НОВИНИ

09.08.2017

Франківська облрада з другої спроби придбала Toyota Highlander за мільйон

Козинський за 54 мільйони перебудує лікарню під хоспіс у Дніпрі

Одесити без відкритих кошторисів поділили півмільярда на трасу в Миколаївській області

Луганська психлікарня скупилася без тендерів у «сімейних» ФОПів

СБУ розіграло між фірмами порошенківського авіатора 15 мільйонів на Шкоди

Оточення Злочевського будує котеджі на 10 гектарах комунальної землі під Києвом

Турки за 125 мільйонів відремонтують шматок Набережного шосе в Києві

Учасники «формульного» тендеру залізниці на 2 мільярди зчепились в АМКУ на радість «Трейд Коммодіті»

Менеджеру Дубневичів не вдалось визволити 40 мільйонів, вилучені СБУ під час обшуку

08.08.2017

Дві фірми без економії та конкуренції поділили 11 мільйонів прикордонників на дорогуваті мастила

Упійманого на хабарі $1000 поліцейського суд засудив до мінімального штрафу в 850 гривень

«Київметробуд» вперше виграв тендер на будівництво метро в Харкові за 99 мільйонів

У Львові містобудівні умови видають з порушеннями через війну виконкому з ДАБІ, – експерт

Нацгвардія дала фавориту армії 23 мільйони на сухпайки, викинувши дешевшу фірму за рис замість гречки

Справу по Центру протидії корупції веде управління фіскала, пов’язаного з оббріхувачами ЦПК

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Одесити без відкритих кошторисів поділили півмільярда на трасу в Миколаївській області

09 Серпня 2017

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області з 20 червня по 1 серпня за результатами тендерів повідомила про намір укласти шість угод про поточний середній ремонт автодороги державного значення Т-15-08 Калинівка – Снігурівка – Березнігувате на загальну суму 494,12 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч мають виконати роботи на відрізку траси км 0+000 – 48+342 протяжністю 48,3 км. Вартість ремонту від обох підрядників становить у середньому 9-11 млн грн. за кілометр. Сума потенційних угод на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості в 499,48 млн грн.

Одеське ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Хачика Амірханяна за 252,52 млн грн. відремонтує трасу на таких ділянках:

  • за 87,62 млн грн. – км 40+000 – км 48+342 довжиною 8,342 км,
  • за 83,06 млн грн. – км 8+600 – км 16+700 довжиною 8,1 км (угоду укладено 4 серпня),
  • за 81,83 млн грн. – км 32+206 – км 40+000 довжиною 7,794 км.

Кошториси і підсумкову відомість ресурсів до вже підписаного договору не оприлюднили. Оприлюднили протокол узгоджених цін із ПДВ та доставкою, не відділеною від вартості самих будматеріалів. Тож їх вартість невідома, що унеможливлює порівняння з іншими закупівлями, де замовники оприлюднюють окрему ціну матеріалів, і окрему ціну їх доставки до міста ремонту.

Згідно цього протоколу, тонна асфальтобетону щільного крупнозернистого типу А марки 2 коштує 1 893 грн., а суміш ЩМАС-20 – 2 427 грн. Кубометр піску природного рядового обійдеться у 599 грн., а щебеню М200-300 1-10 мм – 930 грн.

Нині без доставки і ПДВ ринкова ціна піску в середньому не перевищує 100 грн./куб. м.

ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова заплатять 241,60 млн грн. за такі ділянки:

  • за 81,68 млн грн. – км 24+400 – км 32+206 довжиною 7,806 км,
  • за 81,52 млн грн. – км 16+700 – км 24+400 довжиною 7,7 км,
  • за 78,40 млн грн. – км 0+000 – км 8+600 довжиною 8,6 км (угоду укладено 3 липня).

Кошториси і підсумкову відомість ресурсів не опубліковано із підписаним договором.

У торгах також брало учать ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», причому ніхто жодного разу не знижував ціну під час аукціонів.

ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» не допустили до більшості торгів, бо в деяких випадках воно не зазначило конкретні гарантійні терміни експлуатації, а в інших – надало недовиконаний аналогічного договору та довіреність директора без його паспорта.

Крім того, на один із тендерів не допустили ТОВ «ПБС» через відкрите завантаження документів, які мали відкритися лише після аукціону. Із тієї ж причини відхилили фірму «Алке Іншаат Санайе Ве Тіджарет» (Азербайджан), яка також не принесла акт до договору оренди і додатки до аналогічного договору.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Ударили цифрою по корупціонерах
08 Серпня 2017

«Щотижня читаю про себе чергову маячню»
04 Серпня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

09.08.2017

І-Франк Франківська облрада з другої спроби придбала Toyota Highlander за мільйон

Дніпро Козинський за 54 мільйони перебудує лікарню під хоспіс у Дніпрі

Миколаїв Одесити без відкритих кошторисів поділили півмільярда на трасу в Миколаївській області

Луганськ Луганська психлікарня скупилася без тендерів у «сімейних» ФОПів

Київ Оточення Злочевського будує котеджі на 10 гектарах комунальної землі під Києвом

Київ Турки за 125 мільйонів відремонтують шматок Набережного шосе в Києві

Львів Менеджеру Дубневичів не вдалось визволити 40 мільйонів, вилучені СБУ під час обшуку

08.08.2017

Донецьк Упійманого на хабарі $1000 поліцейського суд засудив до мінімального штрафу в 850 гривень

Харків «Київметробуд» вперше виграв тендер на будівництво метро в Харкові за 99 мільйонів

Львів У Львові містобудівні умови видають з порушеннями через війну виконкому з ДАБІ, – експерт

07.08.2017

Київ Суд змусив надати фірмі консула Ємену містобудівні умови на 10 гектарів лісу під Києвом

Донецьк Екологи Жебрівського за півроку замовили наукових конференцій майже на мільйон

Донецьк Святогірський сиротинець приховав ціни «сімейного» ФОПа, маючи справу за закупівлі харчів втридорога

Одеса Одеський «опоблоківець» узяв чверть мільярда на таємний ремонт траси до кордону з Молдовою

Полтава Фірма з заводу Жеваго через паперовий «ВДЗ» виграла чверть мільярда на сміттєзвалище в окрузі Жеваго біля комбінату Жеваго

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ