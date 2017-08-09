Одесити без відкритих кошторисів поділили півмільярда на трасу в Миколаївській області

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області з 20 червня по 1 серпня за результатами тендерів повідомила про намір укласти шість угод про поточний середній ремонт автодороги державного значення Т-15-08 Калинівка – Снігурівка – Березнігувате на загальну суму 494,12 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч мають виконати роботи на відрізку траси км 0+000 – 48+342 протяжністю 48,3 км. Вартість ремонту від обох підрядників становить у середньому 9-11 млн грн. за кілометр. Сума потенційних угод на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості в 499,48 млн грн.

Одеське ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Хачика Амірханяна за 252,52 млн грн. відремонтує трасу на таких ділянках:

за 87,62 млн грн. – км 40+000 – км 48+342 довжиною 8,342 км,

за 83,06 млн грн. – км 8+600 – км 16+700 довжиною 8,1 км (угоду укладено 4 серпня),

за 81,83 млн грн. – км 32+206 – км 40+000 довжиною 7,794 км.

Кошториси і підсумкову відомість ресурсів до вже підписаного договору не оприлюднили. Оприлюднили протокол узгоджених цін із ПДВ та доставкою, не відділеною від вартості самих будматеріалів. Тож їх вартість невідома, що унеможливлює порівняння з іншими закупівлями, де замовники оприлюднюють окрему ціну матеріалів, і окрему ціну їх доставки до міста ремонту.

Згідно цього протоколу, тонна асфальтобетону щільного крупнозернистого типу А марки 2 коштує 1 893 грн., а суміш ЩМАС-20 – 2 427 грн. Кубометр піску природного рядового обійдеться у 599 грн., а щебеню М200-300 1-10 мм – 930 грн.

Нині без доставки і ПДВ ринкова ціна піску в середньому не перевищує 100 грн./куб. м.

ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова заплатять 241,60 млн грн. за такі ділянки:

за 81,68 млн грн. – км 24+400 – км 32+206 довжиною 7,806 км,

за 81,52 млн грн. – км 16+700 – км 24+400 довжиною 7,7 км,

за 78,40 млн грн. – км 0+000 – км 8+600 довжиною 8,6 км (угоду укладено 3 липня).

Кошториси і підсумкову відомість ресурсів не опубліковано із підписаним договором.

У торгах також брало учать ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», причому ніхто жодного разу не знижував ціну під час аукціонів.

ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» не допустили до більшості торгів, бо в деяких випадках воно не зазначило конкретні гарантійні терміни експлуатації, а в інших – надало недовиконаний аналогічного договору та довіреність директора без його паспорта.

Крім того, на один із тендерів не допустили ТОВ «ПБС» через відкрите завантаження документів, які мали відкритися лише після аукціону. Із тієї ж причини відхилили фірму «Алке Іншаат Санайе Ве Тіджарет» (Азербайджан), яка також не принесла акт до договору оренди і додатки до аналогічного договору.

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