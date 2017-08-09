Менеджеру Дубневичів не вдалось визволити 40 мільйонів, вилучені СБУ під час обшуку

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Слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва відмовив у задоволенні клопотання про скасування арешту на 1,14 млн євро, 136 тис. доларів та 1,9 млн грн, які були вилучені під час минулорічного обшуку у фірмі народних депутатів від БПП Ярослава і Богдана Дубневичів. Про це повідомили «Наші гроші. Львів» з посиланням на рішення суду від 27 липня.

Обшук проводили 19 серпня 2016 року за адресою вул. Козельницька, 5 у Львові в офісі ТОВ «Енергія». В офіс компанії працівники СБУ завітали завітали в рамках кримінального провадження № 22016000000000243 про недоотримання «Нафтогазом» 224 млн грн в результаті маніпуляцій з газом на ТЕЦ «Енергії-Новояворівськ». (Детально про те, як фірми нардепів маніпулювали з обсягами пільгового газу в тексті «Газ подвійного призначення»).

З клопотанням про зняття арешту з коштів до суду кілька разів звертався Кучма І.Б., який стверджував, що є радником керівника ТОВ «Енергія» і орендував у фірми сейф з початку 2016 року. За його словами, під час обшуку було вилучено його особисті кошти, які він зберігав у сейфі.

Втім суд вирішив, що арешт наклали обґрунтовано, і немає доказів, що потреба в арешті цих грошей відпала. Під час розгляду попередніх клопотань суд також зауважував, що Кучма І.Б. не довів факту належності коштів йому.

Згідно з даними YouControl, попереднім керівником ТОВ «Енергія» був Кучма Ігор Богданович, чиї дані співпадають з ініціалами заявника. Власниками «Енергії» є ТОВ АПП «Львівське» нардепів Дубневичів (80%) та ЛМКП «Львівтеплоенерго» (20%).

У відкритих джерелах не має згадок про бізнес Кучми Ігоря Богдановича чи інші його місця праці. Відомо лише, що кілька днів тому він став приватним підприємцем з єдиним видом діяльності «консультування з питань комерційної діяльності й керування».

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