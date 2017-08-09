Луганська психлікарня скупилася без тендерів у «сімейних» ФОПів

Нижнянський обласний психоневрологічний інтернат (Луганська обл) 8 липня за неконкуретною процедурою уклав угоди з ФОП Сібілєв Максим Андрійович щодо поставки одягу та взяття на загальну суму 75 тис грн.

Про це повідомляється в «Прозорро».

Психлікарня уклала дві угоди на постачання спортивних брюк, жіночих туфель, тапок та чобіт. В специфікації інтернат не надав даних про вимоги до товару, який буде поставлений.

19–річний Сібілєв який був зареєстрований в Сєвєродонецьку підприємцем менше місяця тому – 10 липня. За даними «Прозорро», це перші угоди на підприємця Максима Сібілєва на постачання товарів за державні кошти.

В кінці липня цей самий Нижнянський обласний психоневрологічним інтернат за схожою неконкуретною процедурою уклав угоду постачання жіночого одягу на 92 тис грн. Обидва Сібілєви прописані за однією адресою в Сєвєродонецьку і схоже є батьком та сином.

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