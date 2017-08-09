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Козинський за 54 мільйони перебудує лікарню під хоспіс у Дніпрі

09 Серпня 2017

Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації 28 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Рубікон-Моноліт»  реконструкцію лікарні за 53,82 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року головний корпус КЗ «Дніпропетровська міська лікарня № 15» по вул. Перемоги, 113 перебудують та обладнають під КЗ «Обласний центр паліативної та хоспісної допомоги».

За підсумковою відомістю ресурсів, плита OSB-3 15 мм коштують 91 грн./кв. м – по стільки ж у перерахунку на площу їх продають на ринку (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Об’ємно-деформаційну мембрану K-roof Easy Premium замовили по 139 грн./кв. м, а її ринкова ціна становить 140-148 грн./кв. м.

Шпаклівка Knauf Rotdand обійдеться у 4,25 грн./кг, тоді як на ринку її продають по 3,57-4,40 грн./кг.

Штукатурку Nivoplan Mapei придбають по 17,20 грн./кг. У відкритих джерелах ціни на неї різняться в межах 13,0827,44 грн./кг.

Два пересувні рентгенапарати Most-modem Mobile X-Ray System коштують 1,13 млн грн./шт., 20 пересувних кисневих концентраторів 880х650х520 220В 1Ф – 126 тис грн./шт.

Послуги техніки переможцю надаватиме ТОВ «Будівництво і механізація», а транспортні послуги – ТОВ «Рубікон».

На заробітну плату піде 3,01 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотка – 946 тис грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 54,32 млн грн.

Засновниками дніпровського «Рубікон-моноліту» є Григорій Козинський, Вано Майсурадзе і Станіслав Маланчук. Із 2004 р. засновником також був Роман Бенко.

Козинський виконував будівельні проекти на замовлення одного з лідерів групи «Приват» Геннадія Боголюбова, наприклад, будівництво єврейського центру «Менора» у Дніпрі.

Бенко очолює відділ контролю та державного нагляду Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області.

Єдиним конкурентом було місцеве ТОВ «Деніс» Олександра Кутафіна, власника ТОВ «Крізол», причому ніхто не знижував ціну на аукціоні.

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