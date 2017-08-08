Упійманого на хабарі $1000 поліцейського суд засудив до мінімального штрафу в 850 гривень

Краматорський міський суд Донецької області визнав шахрайством вимагання та отримання поліцейським $1000 хабара, та присудив йому покарання у вигляді 850 грн. штрафу.

Про це пише «Депо.Донбас» з посиланням на відповідне рішення суду від 17 липня.

Слідство встановило, що наприкінці 2015 року мешканець Краматорська скоїв ДТП та зник з місця пригоди. Пізніше за це порушення його було оштрафовано та відібрано водійське посвідчення.

У лютому 2017 року цей чоловік звернувся до інспектора-чергового відділу чергової служби Управління патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ Артура Близнюка (який, до того ж, в цей час виконував обов’язки речника підрозділу) з проханням посприяти у поверненні водійського посвідчення. Близнюк погодився та оцінив свої послуги у $1 тисячу. 23 березня 2017 року водій передав поліцейському 27 тисяч гривень.

В березні СБУ та поліція повідомили про затримання співробітника поліції на вимаганні хабара в розмірі $1000. Тоді ж оперативні фото продемонстрували, що автомобіль поліцейського та сума ідентичні фактам, які надали до суду слідчі.

З матеріалів слідства відомо, що правоохоронці з самого початку оцінили дії поліцейського як шахрайство за частиною 1 статті 190. За версією слідства, Близнюк не мав доступу до конфіскованих водійських посвідчень та за посадовими обов’язками не мав змоги сприяти їх поверненню.

Ця версія сподобалась і суду, який зрештою постановив, що в даному випадку йдеться про шахрайство, а не отримання неправомірної вигоди. Тому голова Краматорського міського суду Валерій Литовка вирішив, що штраф у розмірі 850 грн є цілком достатнім покаранням.

Від «Наших грошей»

Ч.1 ст.190 передбачає мінімальне покарання в накладанні штрафу в розмірі 850 грн. Максимальне покарання – 3 роки позбавлення волі. Стаття 190 не входить до переліку корупційних, тому порушник не вноситься до переліку людей, які вчинили корупційні злочини. В вироку суду відсутня згадка про заборону засудженому займати певні посади.

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