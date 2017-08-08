НОВИНИ

08.08.2017

Дві фірми без економії та конкуренції поділили 11 мільйонів прикордонників на дорогуваті мастила

Упійманого на хабарі $1000 поліцейського суд засудив до мінімального штрафу в 850 гривень

«Київметробуд» вперше виграв тендер на будівництво метро в Харкові за 99 мільйонів

У Львові містобудівні умови видають з порушеннями через війну виконкому з ДАБІ, – експерт

Нацгвардія дала фавориту армії 23 мільйони на сухпайки, викинувши дешевшу фірму за рис замість гречки

Справу по Центру протидії корупції веде управління фіскала, пов’язаного з оббріхувачами ЦПК

«Електроважмаш» скупився на 47 мільйонів у краматорського заводу «Росатому»

07.08.2017

Суд змусив надати фірмі консула Ємену містобудівні умови на 10 гектарів лісу під Києвом

Екологи Жебрівського за півроку замовили наукових конференцій майже на мільйон

Святогірський сиротинець приховав ціни «сімейного» ФОПа, маючи справу за закупівлі харчів втридорога

Журилівська «ОГХК» купила дві автівки Toyota Camry за півтора мільйона

Оборонний авіазавод скупився на 44 мільйони у харківського «регіонала»

Одеський «опоблоківець» узяв чверть мільярда на таємний ремонт траси до кордону з Молдовою

Фірма з заводу Жеваго через паперовий «ВДЗ» виграла чверть мільярда на сміттєзвалище в окрузі Жеваго біля комбінату Жеваго

06.08.2017

7,0 мільярда минулого тижня

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Упійманого на хабарі $1000 поліцейського суд засудив до мінімального штрафу в 850 гривень

08 Серпня 2017

Оперативне фото з затримання на хабарі поліцейського в Краматорську

Краматорський міський суд Донецької області визнав шахрайством вимагання та отримання поліцейським $1000 хабара, та присудив йому покарання у вигляді 850 грн. штрафу.

Про це пише «Депо.Донбас» з посиланням на відповідне рішення суду від 17 липня.

Слідство встановило, що наприкінці 2015 року мешканець Краматорська скоїв ДТП та зник з місця пригоди. Пізніше за це порушення його було оштрафовано та відібрано водійське посвідчення.

У лютому 2017 року цей чоловік звернувся до інспектора-чергового відділу чергової служби Управління патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ Артура Близнюка (який, до того ж, в цей час виконував обов’язки речника підрозділу) з проханням посприяти у поверненні водійського посвідчення. Близнюк погодився та оцінив свої послуги у $1 тисячу. 23 березня 2017 року водій передав поліцейському 27 тисяч гривень.

В березні СБУ та поліція повідомили про затримання співробітника поліції на вимаганні хабара в розмірі $1000. Тоді ж оперативні фото продемонстрували, що автомобіль поліцейського та сума ідентичні фактам, які надали до суду слідчі.

З матеріалів слідства відомо, що правоохоронці з самого початку оцінили дії поліцейського як шахрайство за частиною 1 статті 190. За версією слідства, Близнюк не мав доступу до конфіскованих водійських посвідчень та за посадовими обов’язками не мав змоги сприяти їх поверненню.

Ця версія сподобалась і суду, який зрештою постановив, що в даному випадку йдеться про шахрайство, а не отримання неправомірної вигоди. Тому голова Краматорського міського суду Валерій Литовка вирішив, що штраф у розмірі 850 грн є цілком достатнім покаранням.

Від «Наших грошей»

Ч.1 ст.190 передбачає мінімальне покарання в накладанні штрафу в розмірі 850 грн. Максимальне покарання – 3 роки позбавлення волі. Стаття 190 не входить до переліку корупційних, тому порушник не вноситься до переліку людей, які вчинили корупційні злочини. В вироку суду відсутня згадка про заборону засудженому займати певні посади.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Ударили цифрою по корупціонерах
08 Серпня 2017

«Щотижня читаю про себе чергову маячню»
04 Серпня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

08.08.2017

Донецьк Упійманого на хабарі $1000 поліцейського суд засудив до мінімального штрафу в 850 гривень

Харків «Київметробуд» вперше виграв тендер на будівництво метро в Харкові за 99 мільйонів

Львів У Львові містобудівні умови видають з порушеннями через війну виконкому з ДАБІ, – експерт

07.08.2017

Київ Суд змусив надати фірмі консула Ємену містобудівні умови на 10 гектарів лісу під Києвом

Донецьк Екологи Жебрівського за півроку замовили наукових конференцій майже на мільйон

Донецьк Святогірський сиротинець приховав ціни «сімейного» ФОПа, маючи справу за закупівлі харчів втридорога

Одеса Одеський «опоблоківець» узяв чверть мільярда на таємний ремонт траси до кордону з Молдовою

Полтава Фірма з заводу Жеваго через паперовий «ВДЗ» виграла чверть мільярда на сміттєзвалище в окрузі Жеваго біля комбінату Жеваго

06.08.2017

Донецьк Сільрада на Донеччині уникла тендера щоб замовити благоустрій ФОПу без досвіду

Львів Львівська САД приховала ціни ремонту місцевої дороги одеситами за 104 мільйони

05.08.2017

Суми За рік сірка для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа за 306 мільйонів подешевшала на третину

Одеса Одесити розіграли ще чверть мільярда на ремонт траси Одеса-Рені за таємними цінами

04.08.2017

Полтава «Труханівці» не торгуючись отримали 82 мільйони на латання траси на Полтавщині

Київ ВАСУ скасував своє рішення, яке «микитасі» використовували для продовження будівництва ЖК «Покрова»

Харків Член виконкому здолав півмільярда на таємній «Планеті мавп» зоопарку Кернеса за 89 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ