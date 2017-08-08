Ударили цифрою по корупціонерах

Учора Верховний суд України ошелешив народ свіжою статистикою щодо покарань корупціонерів. Тисячі справ у судах, сотні покараних, і все це – за півроку.

Найбільше, звісно, приємно дивувала цифра – 121 посаджений у тюрму корупціонер. Тобто, якщо зважати на вихідні – мало не кожного дня до буцегарні запроторювали якогось крадія бюджетних грошей.

Новина викликала у читачів багато запитань, відтак мусимо її доповнити деталями.

Перше. Довіра до цифр

Верховний суд постійно веде подібну статистику, однак ми її до уваги не беремо. Чому? Бо нам важко зрозуміти математичну логіку укладачів таблиць. Для прикладу ось одна з них. Якщо порахувати цифри в горизонтальних стрічках, то лише в деяких з них зійдеться фінальна цифра. Зокрема, замість 469 у нас вийшло 318. Також любителі квестів можуть перерахувати вертикальний стовпчик 4.

Є проблема і з контентом. Скажімо, ВС твердить, що кількість засуджених суддів у першому півріччі – нуль. Це дещо важко пояснює вирок від 17.03.2017, яким до 5 років позбавлення волі засуджений колишній заступник голови Ріпкинського райсуду Чернігівської області суддя Василь Шляхов.

Ну, і головне. «Наші гроші», які читають всі вироки за 5-тьма головними корупційними статтями (191, 364, 368, 369 і 369-2 КК України), нарахували за півроку 74 вироки з посадженням у в’язницю, а не 121, як вийшло у Верховного Суду. І це нас трохи дивує, оскільки корупційні статті, які ми не моніторимо, з’являються в Реєстрі дуже рідко, або ж мають мінімальні покарання. І уявити, що по них посадили 37 людей – це з області фантастики. Було би цікаво обмінятись з укладачами статистики лінками на Судовий реєстр, але, боїмося, що вони не погодяться.

Друге. В очікування апеляції

Оскільки можемо ґрунтовно говорити лише про ті справи, які ми прочитали, то базуватимемось на 74 вироках, які ми зафіксували. Так от.

Лише 9 з них стали остаточними вироками, а решта – чекає апеляції. В українській же історії – апеляція – це важливо.

Наприклад, дві цьогорічні історії. Наприкінці 2015 року до 10 років позбавлення волі був засуджений колишній керівник департаменту матеріально-технічного матеріального забезпечення ДПСУ Олег Лантвойт за хабар у 349 тис грн. А влітку цього року Апеляційний суд м.Києва вирок скасував і Лантвойта виправдав.

Ще один приклад. У лютому 2016-го екс-заступник Голови Державної інспекції сільського господарства України Ігор Немировський отримав 10 років за отримання 357 тис грн хабара. А у квітні цього року апеляційний суд Кіровоградської області зменшив строк відбування покарання з 10 до 3 років.

Тобто, скажімо, так – є нюанс.

Третє. Хто сів і за що

Це буде найдовша частина. Бо саме це питання є ключовим для тієї ефемерної речі, яка називається Справедливість. Отож.

Ті, хто вже точно сів

Григорчук Наталія – старший контролер касира відділення «Ощадбанку». Привласнення 3,5 млн грн депозитів. Вирок – 5.5 років Фишер Максим – головний спеціаліст обласної с/г Держінспекції. Хабар за видачу посвідчення тракториста-машиніста без складання іспитів. 5 років Приватна особа. Дав 800 дол хабара за дострокове звільнення особи з колонії. 4 роки. Полєно Віктор, приватна особа. Намагався дати прикордонникам 800 грн хабара за перетин держкордону. 4 роки. Журавчак Ігор, приватна особа. Намагався дати 1500 грн хабара за уникнення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 4 роки з конфіскацією. Бігірістанов Ігор, приватна особа. Незаконно перетинаючи кордон у напрямку РФ, пропонував прикордонникам 1300 грн хабара. 3,5 роки. Патрульний відділу «Гребеники» Котовського прикордонного загону. За 900 дол сприяв ввезенню в Україну нелегального спирту з Придністров’я. 2 роки. Заступник начальника відділу «Гребеники». Допомагав патрульному отримати ці 900 дол. 2 роки. Кочкін Олександр, начальник відділу теруправління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції. 1 тис дол. хабара за вплив на слідчого у непритягненні особи до кримінальної відповідальності. 2 роки.

Ті, хто може сісти (справа – в апеляції)

Серед тих, хто отримав до 2 років включно: троє працівників держлісгоспу, військовий комісар з Дніпропетровщини, начальник КП «Березанський комбінат комунальних підприємств», спеціаліст управління соцзахисту Немирівської РДА, керівник громадської організації, головний архітектор Ізюмської міськради.

Від 2 до 5 років

Екс-голова Обухівської РДА і його заступник ( по 4 роки, роздача земель), заступник голови Єланецької РДА (5 років, хабар – 2000 доларів), заступник голови Жовтневої райради м. Кривий Ріг (5 років, хабар – 7800 грн).

Від 5 до 10 років:

четверо бухгалтерів ДП «Буський лісгосп», включно із головним бухгалтером, які у 2012-2013 рр підробили документи і привласнили 704 тис грн держпідприємства. вони отримали по 7-8 років в’язниці з конфіскацією майна.

двоє старших оперуповноважених з особливо важливих справ ГУ ДФС у м.Києві, які у квітні 2015 отримали хабар від фірми за відправку контейнерів. Вони отримали по 6 і 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.

бухгалтер «Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи» отримала 7 років з конфіскацією за розтрату коштів підприємства у сумі 371 тис грн у 2015 році, які вона нарахувала особам, що не працювали в облбюро.

старший слідчий в особливо важливих справах Управління СБУ у Львівській області отримав 7,5 років з конфіскацію за вимагання $12 тис хабара від начальника одного з відділів ГУ Державної міграційної служби України у Львівській області.

по 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією за вимагання і отримання хабарів отримали два слідчих – Хмільницького райвідділу у Вінницькій області і Чернігівського райвідділу Чернігівської області.

два дільничних інспектори і інспектор патрульної поліції м. Черкаси отримали відповідно 5,5, 6 і 8 років в’язниці за вимагання хабарів.

старший оперуповноважений по боротьбі з економічною злочинністю Любомльського райвідділу Управління МВС у Волинській області отримав 6,5 років з конфіскацією за вимагання хабарів від чотирьох осіб за прикриття незаконних валютних операцій та безліцензійної торгівлі сигаретами.

Хорошевський селищний голова Харківського району отримав7 років з конфіскацією за вимагання 60 тис грн хабара при виділенні землі.

по 6 і 6,5 років отримали інспектори Черкаської виправної колонії, які намагалися пронести для засуджених канабіс і амфетамін. При цьому вони строки ув’язнення отримали по статті 307 (незаконне перенесення наркотичних засобів), а по корупційній статті 364 – взагалі виправдані.

приватна особа отримала 5,5 років з конфіскацією частини майна за те, що пропонувала хабар поліцейським за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконні дії, пов’язані з наркотичними засобами. При цьому покарання по корупційній статті (2 роки) було поглянуте «важчими» статтями.

8 років 7 місяців позбавлення волі отримав начальник відділу БНОН ПМУ УМВС України в Полтавській області, який у 2012-2013 роках у складі злочинної організації займався збутом наркотиків. При цьому покарання по корупційній статті (3 роки) було поглянуте «важчими» статтями.

двоє колишніх працівників БМОП «Беркут» і СБСМ «Грифон» двоє приватних осіб отримали по 10,5 і 11 років за те, що вони створили озброєну банду, заволодівали коштами фізосіб, які міняли валюту у Харкові, застосовуючи вогнепальну та холодну зброю. Вони всі були засуджені по корупційній статті 364, покарання по якій (3-5 років) були поглинуті «важчими» статтями.

І нарешті – висновок. За перших півроку в Україні реально сіли у в’язницю дев’ять осіб. Найсерйозніші посади – начальник відділу поліції і заступник начальника відділу прикордонного загону.

Ще може сісти – 65 людей. Найсерйозніші посади – заступник голови РДА, суддя, селищний голова, головний архітектор міста.

Насправді ці результати є кращими, ніж минулого року , однак наскільки це гамує жагу народної справедливості – кожен може вирішити сам.

Блог від: Олексій Шалайський, Ірина Шарпінська.

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