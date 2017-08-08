У Львові містобудівні умови видають з порушеннями через війну виконкому з ДАБІ, – експерт

У Львові містобудівні умови та обмеження (МУО) забудови земельних ділянок затверджуються рішеннями виконавчого комітету Львівської міської ради, який очолює мер міста Андрій Садовий, а не відповідним органом містобудування та архітектури. Про це свідчать МУО, розміщені в львівському Реєстрі містобудівних умов та обмежень управління.

Рішення про містобудівні умови та обмеження приймає виконком та візує управління архітектури та урбаністики. Як приклад можна привести МУО, надані ТОВ «Девелопленд груп» на будівництво торгово-громадського комплексу.

У рішеннях про надання МУО виконком вказує, що керується законом про місцеве самоврядування в Україні.

Експерт з проблем містобудування Георгій Могильний запевняє, що подібні рішення суперечать вимогам законодавства, згідно з яким МУО мають надаватися та затверджуватися наказом спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури, який очолює головний архітектор відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

«Положення, на які посилається виконком Львівської міськради, не діють ще з весни 2011 року. Процедура надання МУО, що використовується у Львові, може слугувати як для тиску на суб’єкти господарювання з боку виконавчих комітетів, так і майже повністю знімати колегіальним рішенням відповідальність з чітко визначеної посадової особи за надання МУО, які не відповідатимуть вимогам законодавства», – переконаний Могильний.

Він розповів, що у разі надання МУО виконкомом міськради Державна архітектурна будівельна інспекція (ДАБІ) не має повноважень на перевірку містобудівних умов і обмежень, адже повноваження ДАБІ розповсюджуються виключно на об’єкти архітектурно-будівельному нагляду, а виконком міськради до них не відноситься. З іншого боку, ДАБІ за бажанням може зупинити будь-яке будівництво у Львові на тих підставах, що у замовника відсутні вихідні дані на проектування, адже МУО надані органом, що не має на це повноважень.

«У Львові фактично йде війна між виконавчим комітетом Львівської міської ради та ДАБІ у Львівській області. Кількість МУО у Львові, що не відповідають вимогам законодавства, є значною. Їх відміняє ДАБІ. Але виконком Львівради не є об’єктом нагляду Держархбудінспекції, тож дії ДАБІ з відміни МУО є досить сумнівними. При цьому ДАБІ на своєму сайті постійно повідомляє про відміну незаконних рішень місцевої влади у Львові, що є досить нетиповим. Якщо ДАБІ почне ще і масово анулювати дозвільну документацію, посилаючись на незаконність надання МУО рішеннями виконкому, всі збитки забудовників будуть підлягати компенсації за рахунок бюджету Львова», – вважає Могильний.

Нагадаємо, після 10 червня 2017 року почав діяти закон, згідно з яким відомості про надані МУО підлягають внесенню до Реєстру містобудівних умов та обмежень.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області очолює Роман Желих.

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