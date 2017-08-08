НОВИНИ

08.08.2017

Дві фірми без економії та конкуренції поділили 11 мільйонів прикордонників на дорогуваті мастила

Упійманого на хабарі $1000 поліцейського суд засудив до мінімального штрафу в 850 гривень

«Київметробуд» вперше виграв тендер на будівництво метро в Харкові за 99 мільйонів

У Львові містобудівні умови видають з порушеннями через війну виконкому з ДАБІ, – експерт

Нацгвардія дала фавориту армії 23 мільйони на сухпайки, викинувши дешевшу фірму за рис замість гречки

Справу по Центру протидії корупції веде управління фіскала, пов’язаного з оббріхувачами ЦПК

«Електроважмаш» скупився на 47 мільйонів у краматорського заводу «Росатому»

07.08.2017

Суд змусив надати фірмі консула Ємену містобудівні умови на 10 гектарів лісу під Києвом

Екологи Жебрівського за півроку замовили наукових конференцій майже на мільйон

Святогірський сиротинець приховав ціни «сімейного» ФОПа, маючи справу за закупівлі харчів втридорога

Журилівська «ОГХК» купила дві автівки Toyota Camry за півтора мільйона

Оборонний авіазавод скупився на 44 мільйони у харківського «регіонала»

Одеський «опоблоківець» узяв чверть мільярда на таємний ремонт траси до кордону з Молдовою

Фірма з заводу Жеваго через паперовий «ВДЗ» виграла чверть мільярда на сміттєзвалище в окрузі Жеваго біля комбінату Жеваго

06.08.2017

7,0 мільярда минулого тижня

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

У Львові містобудівні умови видають з порушеннями через війну виконкому з ДАБІ, – експерт

08 Серпня 2017

У Львові містобудівні умови та обмеження (МУО) забудови земельних ділянок затверджуються рішеннями виконавчого комітету Львівської міської ради, який очолює мер міста Андрій Садовий, а не відповідним органом містобудування та архітектури. Про це свідчать МУО, розміщені в львівському Реєстрі містобудівних умов та обмежень управління.

Рішення про містобудівні умови та обмеження приймає виконком та візує управління архітектури та урбаністики. Як приклад можна привести МУО, надані ТОВ «Девелопленд груп» на будівництво торгово-громадського комплексу.

У рішеннях про надання МУО виконком вказує, що керується законом про місцеве самоврядування в Україні.

Експерт з проблем містобудування Георгій Могильний запевняє, що подібні рішення суперечать вимогам законодавства, згідно з яким МУО мають надаватися та затверджуватися наказом спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури, який очолює головний архітектор відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

«Положення, на які посилається виконком Львівської міськради, не діють ще з весни 2011 року. Процедура надання МУО, що використовується у Львові, може слугувати як для тиску на суб’єкти господарювання з боку виконавчих комітетів, так і майже повністю знімати колегіальним рішенням відповідальність з чітко визначеної посадової особи за надання МУО, які не відповідатимуть вимогам законодавства», – переконаний Могильний.

Він розповів, що у разі надання МУО виконкомом міськради Державна архітектурна будівельна інспекція (ДАБІ) не має повноважень на перевірку містобудівних умов і обмежень, адже повноваження ДАБІ розповсюджуються виключно на об’єкти архітектурно-будівельному нагляду, а виконком міськради до них не відноситься. З іншого боку, ДАБІ за бажанням може зупинити будь-яке будівництво у Львові на тих підставах, що у замовника відсутні вихідні дані на проектування, адже МУО надані органом, що не має на це повноважень.

«У Львові фактично йде війна між виконавчим комітетом Львівської міської ради та ДАБІ у Львівській області. Кількість МУО у Львові, що не відповідають вимогам законодавства, є значною. Їх відміняє ДАБІ. Але виконком Львівради не є об’єктом нагляду Держархбудінспекції, тож дії ДАБІ з відміни МУО є досить сумнівними. При цьому ДАБІ на своєму сайті постійно повідомляє про відміну незаконних рішень місцевої влади у Львові, що є досить нетиповим. Якщо ДАБІ почне ще і масово анулювати дозвільну документацію, посилаючись на незаконність надання МУО рішеннями виконкому, всі збитки забудовників будуть підлягати компенсації за рахунок бюджету Львова», – вважає Могильний.

Нагадаємо, після 10 червня 2017 року почав діяти закон, згідно з яким відомості про надані МУО підлягають внесенню до Реєстру містобудівних умов та обмежень.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області очолює Роман Желих.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Ударили цифрою по корупціонерах
08 Серпня 2017

«Щотижня читаю про себе чергову маячню»
04 Серпня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

08.08.2017

Донецьк Упійманого на хабарі $1000 поліцейського суд засудив до мінімального штрафу в 850 гривень

Харків «Київметробуд» вперше виграв тендер на будівництво метро в Харкові за 99 мільйонів

Львів У Львові містобудівні умови видають з порушеннями через війну виконкому з ДАБІ, – експерт

07.08.2017

Київ Суд змусив надати фірмі консула Ємену містобудівні умови на 10 гектарів лісу під Києвом

Донецьк Екологи Жебрівського за півроку замовили наукових конференцій майже на мільйон

Донецьк Святогірський сиротинець приховав ціни «сімейного» ФОПа, маючи справу за закупівлі харчів втридорога

Одеса Одеський «опоблоківець» узяв чверть мільярда на таємний ремонт траси до кордону з Молдовою

Полтава Фірма з заводу Жеваго через паперовий «ВДЗ» виграла чверть мільярда на сміттєзвалище в окрузі Жеваго біля комбінату Жеваго

06.08.2017

Донецьк Сільрада на Донеччині уникла тендера щоб замовити благоустрій ФОПу без досвіду

Львів Львівська САД приховала ціни ремонту місцевої дороги одеситами за 104 мільйони

05.08.2017

Суми За рік сірка для «Сумихімпрому» від оточення Фірташа за 306 мільйонів подешевшала на третину

Одеса Одесити розіграли ще чверть мільярда на ремонт траси Одеса-Рені за таємними цінами

04.08.2017

Полтава «Труханівці» не торгуючись отримали 82 мільйони на латання траси на Полтавщині

Київ ВАСУ скасував своє рішення, яке «микитасі» використовували для продовження будівництва ЖК «Покрова»

Харків Член виконкому здолав півмільярда на таємній «Планеті мавп» зоопарку Кернеса за 89 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ